Muzeum regionu Valašsko, které zámek spravuje, připravilo také Adventní zámeckou dílnu a Mikulášský jarmark.
„Zámek Lešná se na závěrečnou část sezony oděje do adventního hávu. Letošním hlavním tématem budou hvězdy, jež budete při prohlídkách objevovat v různých podobách i příbězích,“ uvedl zástupce muzea Jiří Koňařík.
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„Kouzelnou atmosféru blížících se Vánoc umocní stromky s ručně vyráběnými baňkami, třpyt broušeného skla ze sbírek muzea, rozzářené svíčky a hvězdná floristická aranžmá,“ dodal. Pro děti bude připravená interaktivní zámecká herna se starými mapami souhvězdí.
Volné prohlídky budou každý den kromě pondělí. „Upozorňujeme, že v pracovních dnech jsou dopoledne rezervována školním kolektivům. Běžní návštěvníci mohou přijít odpoledne od 13 hodin do 16 hodin nebo o víkendech od devíti do 16 hodin,“ upřesnila kastelánka Jitka Petřeková.
Na sobotu 28. listopadu jsou připraveny také Adventní zámecké dílny. Návštěvníci si budou moci vyrobit adventní věnec, ozdobit skleněné vánoční ozdoby nebo si s dětmi vytvořit hvězdu z korálků.
Mikulášský jarmark ukáže valašské zvyky
„Sváteční atmosféru umocní zpívání koled u klavíru a prohlídka výstavy Zámecké Vánoce v záplavě hvězd. Chybět nebude ani drobné občerstvení,“ uvedl Koňařík.
Sobota 5. prosince bude patřit Mikulášskému jarmarku, který návštěvníky přenese do časů starých valašských adventních zvyků. K dostání budou rukodělné výrobky od regionálních tvůrců a prodejců.
Na programu budou ukázky tradičních řemesel, tvůrčí dílny, odpolední vystoupení cimbálové muziky Mirka Urubka či ochutnávka zabijačkových specialit.
„V 15 hodin proběhne i tradiční obchůzka mikulášské družiny s původními maskami ikonických valašských čertů z Nedašova,“ uvedla kurátorka akce Ludmila Brousilová. Původně plánovaný Živý betlém na 12. prosince muzeum z technických důvodů zrušilo.
Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí vznikl přestavbou vodní tvrze v 16. století. Zámecký park má rozlohu přes sedm hektarů a odborníci ho hodnotí jako jeden z nejcennějších na Moravě.
Tématem prohlídek je narození Krista
Předvánoční zámeckou atmosféru se chystají navodit i na opačném konci Zlínského kraje v Kroměříži. „V Arcibiskupském zámku se od 5. do 20. prosince uskuteční Hradozámecký advent se speciálními prohlídkami a doprovodným programem,“ popsal Michal Vala z krajské Centrály cestovního ruchu.
Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který je památkou UNESCO, po roce znovu nabídne prohlídky svátečně vyzdobených sálů. Zájemci je budou moci navštívit o třech adventních víkendech počínaje sobotou 5. prosince.
Nebude chybět tvoření pro děti, jarmark a nově i setkání s ředitelem zámku. „Zpřístupněn bude zimní byt arcibiskupa, který se běžně pro veřejnost neotevírá,“ sdělila marketingová manažerka správy zámku Zuzana Genžová.
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Tématem prohlídek je příběh narození Ježíše Krista. „Po velkém úspěchu loňských prohlídek a pozitivním ohlasu návštěvníků jsme se rozhodli jejich podobu zachovat i pro letošní rok,“ řekl vedoucí návštěvnických služeb Jakub Sklář.
„Vsadili jsme na poutavé příběhy, díky kterým se návštěvníci dozví více o tradicích a naladí se na sváteční vlnu,“ dodal.
Program je podle organizátorů určen pro každého, kdo si chce v předvánočním shonu odpočinout a nechat se okouzlit sváteční výzdobou zámku.
„Přestože příběh zůstává stejný, připravili jsme nové ztvárnění, takže návštěvníci, kteří zámek navštívili už během loňského adventu, uvidí letos nové florální objekty a jinou výzdobu sálů,“ řekla Pavla Trojanová, autorka konceptu a technoložka Podzámecké zahrady, která k zámku přiléhá.
Výzdobu dvanácti sálů připravovaly floristky zámku. Její součástí je šest zhruba dvoumetrových florálních objektů. Patří mezi ně například andělská křídla, která se snášejí ze stropu Sněmovního sálu.
„Tyto netradiční objekty představují vlastní vánoční příběh. Výzdoba zimního bytu arcibiskupa je odlišná. Má spíše domácí charakter a připomíná tu, kterou známe dnes,“ uvedla Genžová.
Zájem bývá veliký, vstupenky raději předem
„Návštěvníci si během prohlídky prohlédnou šest vánočních stromečků a dalších 25 aranžmá. Všechny přírodniny, které k jejich výrobě byly použity, pocházejí z Podzámecké zahrady.“
Sváteční prohlídka trvá zhruba hodinu. „Vzhledem k velkému zájmu o vánoční prohlídky, který potvrzuje i loňská návštěvnost, doporučujeme všem, kteří si chtějí zajistit své místo a vybrat si konkrétní den i čas návštěvy, zakoupit vstupenky předem on-line,“ uvedl Sklář. Ve všední dny si mohou ozdobené sály prohlédnout školní skupiny.
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Sobotní návštěvy obohatí hudební vystoupení a tvořivé dílny pro děti. Pestrý program čeká návštěvníky zejména v sobotu 12. prosince. Na nádvoří zámku budou od 10 do 17.30 hodin stánky s uměleckou keramikou a dalšími rukodělnými výrobky.
Nebude chybět káva, víno, cukroví a další občerstvení. Jedním ze stánkařů bude přímo ředitel zámku Aleš Taufar. „Osobně advent vnímám jako dobu očekávání, ztišení a setkávání. Rád se setkám s místními a popovídám nad šálkem třeba dobré kávy,“ řekl ředitel.
Loni kroměřížský zámek navštívilo během sezony přibližně 130 tisíc lidí. Dalších asi 5000 návštěvníků si nenechalo ujít speciální adventní prohlídky, které se zde konají už poněkolikáté.