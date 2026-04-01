„Pro návštěvníky jsme letos připravili dva rozšířené prohlídkové okruhy, které kombinují stávající kratší trasy do ucelených více než hodinových prohlídek,“ přiblížil ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Aleš Taufar.
Lákadlem je společná prohlídková trasa s Květnou zahradou s názvem Via UNESCO a trasa Cesty za uměním, která propojuje zámek s Arcidiecézním muzeem a Arcibiskupským palácem v Olomouci.
„Dosud měla vstupenka platnost deset dní, nově budou platit po celou hlavní sezonu od května do září. Je to skvělý tip na dárek pro milovníky historie a umění.“
Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži čeká kvůli balkonu oprava
Návštěvníci se mohou těšit i na akce, kterými zámek a zahrady ožijí. V červnu a červenci to bude hudební festival Hudba v zahradách a zámku nebo muzikál Noc na Karlštejně, který je součástí cyklu Kultura pod hvězdami, v srpnu se koná přehlídka Academy Kroměříž a 11. září se v Podzámecké zahradě uskuteční koncert kapely Jelen.
Podzámecká zahrada zůstává otevřena zdarma všem obyvatelům i návštěvníkům každý den. Arcibiskupství olomoucké postupně pracuje na její obnově.
„Snažíme se zahradě postupně vracet její podobu z druhé poloviny 19. století. Letos proto pokračujeme obnovou historické voliéry v Pavím dvoře a pouštíme se do opravy Rybářského pavilonu, jehož litinový balkon je už v havarijním stavu a potřebuje rychlý zásah,“ popsal generální vikář arcibiskupství Ladislav Švirák.
Stavební práce budou probíhat po celý letošní rok a průhled přes Dlouhý rybník na Rybářský pavilon bez lešení se návštěvníkům znovu otevře v roce 2027. Kvůli opravě bude uzavřena oblíbená kavárna u rybníka.
„K dispozici bude pojízdná kavárnička v parku a občerstvení v domku hlavního zahradníka. Hledáme také provozovatele kavárny na zámeckém nádvoří,“ doplnil ředitel Taufar.
Zámek se zapojí i do celorepublikových akcí, jako jsou Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad a Hradozámecká noc. Dvou naposledy jmenovaných akcí se bude účastnit i Květná zahrada. Ta se návštěvníkům otevřela už v polovině února.
Květná zahrada otevřela už v únoru
„Sezonu jsme zahájili tradiční výstavou kamélií, v létě bude lákadlem výstava masožravých rostlin,“ řekl kastelán Květné zahrady Zdeněk Novák. Nejkrásnější podle něj bude zahrada od poloviny května po období „zmrzlých mužů“, kdy zahradníci vysadí letničky.
Tři státní památky ve Zlínském kraji, zámky v Buchlovicích a Vizovicích a hrad Buchlov, zahájí novou návštěvnickou sezonu ve čtvrtek 2. dubna.
Zatímco v kroměřížské Květné zahradě se základní vstupné pro dospělé nezměnilo, na Buchlově a ve Vizovicích se zvýšilo o 20 korun a v Buchlovicích o 40 korun.
Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži zdobí výstava rozkvetlých kamélií
Na zámku ve Vizovicích na Zlínsku se návštěvníkům po roční přestávce znovu otevře reprezentační sál. „V uplynulém roce zde probíhaly restaurátorské práce na části nástěnné malby, během nichž byl sál kompletně vyklizen a zakryt lešením,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.
Monumentální prostor v srdci zámecké budovy, vysoký přes dvě patra, vyniká právě těmito nástěnnými malbami z poloviny 18. století i unikátním sedacím nábytkem s francouzskými gobelínovými potahy.
V Buchlovicích pokračuje rozsáhlá rekonstrukce střech a stropů dolního zámku zahájená v roce 2023. Loni si již mohli návštěvníci prohlédnout zrestaurovaný štukový strop v Malé jídelně pro hosty a obnovený benátský lustr. Během letošní sezony by měla být rekonstrukce kompletně hotova.
Do buchlovického zámeckého parku mohou zájemci od března. Letos si v něm znovu budou moci prohlédnout každoroční výstavu fuchsií. Zámecký areál bude opět hostit i tradiční Kosecké písně, Víkend otevřených zahrad nebo výstavu Růže na zámku. Nabídne také sezonní výstavy.
Projekt památkářů Po stopách šlechtických rodů si pro letošek zvolil téma Šlechta na cestách. První akcí byla zimní výstava kamélií v Květné zahradě. Do projektu se zapojí i zámek Buchlovice a hrad Buchlov.
Cesty šlechticů
„Na Buchlově bude k vidění výstava Cesty Berchtoldů a Mitrovských po Orientu, která připomíná slavnou expedici moravských a českých šlechticů do Egypta a Núbie z poloviny 19. století. Návštěvníci uvidí originály i kopie předmětů dovezených z této cesty,“ uvedla Šnajdarová.
Program doplní 30. května přednáška egyptologa Pavla Onderky, speciální prohlídky s prezentací aktuálních výzkumů i vzdělávací aktivity pro děti.
„Zámek Buchlovice doplní prohlídkovou trasu o osobní cestovatelské předměty manželského páru hrabat Berchtoldových,“ doplnila mluvčí.