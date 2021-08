Kvůli stojanům na kola přišel Zlín o dotaci, teď je připraven žalovat stát

Ministerstvo pro místní rozvoj, které dotační peníze rozděluje, Zlínu odmítá proplatit zhruba 1,2 milionu korun na mobiliář u cyklostezky, kterým jsou lavičky, stoličky, stoly, odpadkové koše či stojany na kola.

Právě cyklostojany, kterých je na stezce zhruba šedesát, měly být podle resortu umístěny (a nejsou) poblíž zastávek městské hromadné dopravy.

Zástupci Zlína tvrdí, že taková podmínka nebyla v dotačním programu uvedena a chtějí se bránit. O neproplacení dotace na mobiliář rozhodlo Centrum pro regionální rozvoj ČR. Proti tomu podalo město námitky, které zamítla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Zlínští radní v reakci na to schválili možnost podání žaloby, aby se město mohlo hájit v případném soudním sporu.

„My jsme nachystaní žalobu podat. Na druhou stranu nebudeme mít zájem se soudit, když zjistíme, že pravděpodobnost našeho vítězství bude třeba 20 procent. Budeme si to ještě vyhodnocovat,“ nastínil zlínský primátor Jiří Korec.

Zlín si stojí za tím, že postupoval správně. Hájí se i tím, že přípravu projektu konzultoval přímo s ministerstvem pro místní rozvoj.

„Neuznání výdajů na konci projektu je podle města v rozporu s předcházejícím administrativním postupem poskytovatele dotace,“ tvrdí mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Resort se brání tím, že konzultace nešly do takových podrobností a podmínky v programu byly dány od začátku.

„Příjemce dotčený projekt konzultoval před jeho předložením, ale jen ve fázi záměru spolu s dalším projektem. Potvrzení způsobilosti výdajů nelze dovozovat ani z faktu, že projekt úspěšně prošel hodnocením,“ zmínil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

„Finální posouzení způsobilosti jednotlivých výdajů probíhá i s ohledem na doložené skutečně provedené práce až při kontrole žádosti o platbu,“ doplnil.

Zlín se obává, že může přijít o 20 milionů

Komplikace tkví i v tom, že stojany na kola jsou indikátorem, na jehož základě byla vyplacena celá dotace 21 milionů korun. Město si tudíž není jisté tím, jestli nakonec nebude muset vracet celou dotaci.

„Znamenalo by to, že to musíme doplatit z městského rozpočtu. Museli bychom dát přes dvacet milionů korun, s nimiž jsme nepočítali. Nebylo by to úplně šťastné,“ řekl primátor Korec.

Podle mluvčího ministerstva pro místní rozvoj se ale celá věc dá vyřešit tím, že Zlín nedostane proplaceny peníze na mobiliář, tedy zmíněných zhruba 1,2 milionu korun, když z akce vyjme indikátor stojanů na kola. „Hlavní dotace jim potom zůstane,“ sdělil Frček.

Zlín, který bude s ministerstvem situaci ještě řešit, je ale zatím opatrný. „Dokud nám to ministerstvo oficiálně nesdělí, tak to ještě nemusí nic znamenat. Byla by to pro nás ale asi schůdná varianta,“ reagoval Korec.

Podle Frčka ministerstvo postupovalo nad rámec běžných postupů, když i přesto, že věc z pohledu pravidel považuje za jasnou, projekt ještě jednou prověřilo. „Každý příjemce má možnost podat proti rozhodnutí ministerstva o námitkách proti krácení dotace správní žalobu,“ dodal Frček.