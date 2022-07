Když si onu první červencovou sobotu prohlížel těžké černé mraky na obloze, neměl nejmenší ponětí, co v nejbližších dnech zažije. Jako pracovník přerovského okresního úřadu, který se věnoval vodnímu hospodářství, už měl s lokálními povodněmi zkušenosti. Ale to, co přišlo na začátku léta 1997, nemělo srovnání.

Voda do obcí naplavila všechno možné, strašlivý nepořádek, nečistoty, pet lahve i mrtvá zvířata, vyrojila se mračna komárů. Všude byla cítit beznaděj a zároveň i odporný zápach Stanislav Horák bývalý vodohospodář a rybář