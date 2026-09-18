„Stavba haly trvala stavební firmě Navláčil přesně tři sta dní, demolice původního areálu trvala dalších třicet dní. Velká část prací probíhala v náročných zimních podmínkách,“ přiblížila jednatelka firmy Kamila Balajková.
„Nová hala nám umožňuje zpracovávat ještě rozměrnější a technologicky náročnější zakázky pro kolejový, energetický či obranný průmysl, který bude v příštích letech tvořit zhruba třicet procent naší produkce,“ podotkl jeden ze zakladatelů a jednatelů ZAKO Turčín Jiří Turčín.
Firma vyrobí asi polovinu dílů na věže bojových vozidel a polovinu na podvozek. „Když získáme zkušenosti, určitě to nechceme ukončit po jednom projektu, ale budeme to chtít dále rozvíjet,“ sdělil Turčín.
Společnost si kvůli tomu musela vyřídit i nové certifikáty. A hodlá si podržet další segmenty výroby pro různé druhy průmyslu.
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„Snažíme se sem dostat největší možné stroje, které nám budou dodány v říjnu a listopadu, aby nám umožnily vyrábět hodně velké dílce, které jsme doteď vyrábět nemohli, protože jsme na ně neměli stroje ani kapacitu,“ přiblížila Balajková.
Rodinná firma otevřením haly oslavila 30 let existence. „Třicet let je pro nás důležitý milník, nikoliv však konečná zastávka. Naším cílem je dlouhodobě nabízet stabilní kapacity, špičkovou kvalitu a spolehlivost partnerům v České republice i zahraničí,“ zmínil Turčín.
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„Firmu jsme budovali postupnými krůčky. Zásadní bylo vytvoření kvalitního týmu a budování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky, kteří nás svými požadavky neustále posouvali dopředu.“
Firma vznikla v roce 1996 v baťovském areálu ve Zlíně. O tři roky později koupila areál zemědělského družstva v Březnici, za zhruba dalších deset let areál družstva v Provodově. Dnes zaměstnává 160 lidí a 80 procent produkce vyváží do západní Evropy.