O základní umělecké školy ve Zlínském kraji je velký zájem. Kapacita nestačí

  9:19
Tak jako každým rokem, i letos musely základní umělecké školy ve Zlínském kraji odmítnout desítky zájemců. Na jihovýchodě Moravy, kde jsou stále silné a živé kulturní tradice, je totiž zájem žáků obvykle vyšší než v jiných částech republiky.

Folklor je ve Zlínském kraji živý, o čemž svědčí i velký zájem o základní umělecké školy. (září 2025) | foto: Dalibor GlückMF DNES

Soukromá Základní umělecká škola Morava se sídlem ve Zlíně má 22 poboček, od Bílovic na Uherskohradišťsku až po Kateřinice na Vsetínsku. Aktuálně má 1 290 žáků, ale podle ředitele Libora Mikla by jich mohlo být ještě víc.

„Naším cílem je jít co nejblíže dětem. Na vesnicích je pro ně mnohdy velmi komplikované dostat se do okresního města, proto je naším cílem vytvořit co nejhustější síť poboček, aby každý talentovaný žák dostal šanci,“ řekl Mikl.

Dostat dítě na zušku je stále větší problém, zájem je o všechny obory

Počet nepřijatých dětí se v posledních letech pohyboval od padesáti až po zhruba 300. „Bohužel se nemůžeme dál rozvíjet, i když zájem dětí a rodičů by byl. Chybí nám taneční soubor, nemůžeme rozšiřovat výuku u dechových nástrojů nebo cimbálů,“ zdůraznil ředitel.

Hlavním důvodem je podle něj špatně nastavený systém financování základních uměleckých škol. Mohou totiž přijmout jen určité procento žáků z běžných základních škol. Problém je v tom, že právě ve Zlínském kraji je zájem navštěvovat výuku na zuškách výrazně vyšší než například v sousedním Moravskoslezském kraji.

Zájmu o zušky pomáhají kulturní tradice

Důvod je podle Mikla zřejmý. Silné kulturní tradice, které se předávají z generace na generaci. „Náš absolvent se nemusí živit hudbou nebo uměním, ale stává se přesto aktivním nositelem regionální kultury. To je nesmírně důležité pro zachování tradic,“ upozornil Mikl.

Nehledě na to, že pokud se dítě věnuje aktivně třeba hudbě, využívá smysluplněji volný čas a nemá tolik příležitostí podlehnout negativním nástrahám kolem sebe.

Také Základní umělecká škola Zlín musí zájemce odmítat. „Každý rok se hlásí kolem čtyř set dětí a všechny vzít nemůžeme,“ potvrdila ředitelka Martina Hniličková.

Nejsme uzavřený systém, děti se na střední neztratí, zní z alternativních škol

Každý rok proto i tady několik desítek dětí nepřijmou – i kvůli tomu, že například u hudebního oboru je velmi nevyvážený zájem o jednotlivé nástroje.

„Typicky se to týká klavíru. Velká část dětí se v hudebním oboru hlásí právě na něj,“ podotkla Hniličková. O rozšiřování výuky ani navyšování počtu míst ale neuvažuje. „Nejsme kroužek, ale vzdělávací instituce. Sítem talentových zkoušek neprojdou vždy všichni.“

Za pár roků hrozí nedostatek žáků

Ani podle ředitele uherskohradišťské základní umělecké školy Marka Malůška by nebylo prozíravé kapacitu školy navyšovat. „Když se podívám do budoucna, obávám se spíše opačného trendu. Podle demografické křivky nám už možná za dva nebo tři roky hrozí nedostatek žáků,“ uvedl Malůšek.

Experti poradí žákům s výběrem školy. Kraj rozšíří kariérové poradenství

Škola v Uherském Hradišti má 1 900 žáků a je tak největší v kraji. V posledních letech je situace obdobná, každý rok se nedostane 70 až 80 dětí. „Někdy se ukáže, že dítě je netalentované nebo jen nevyzrálé. Rodiče to ale někdy vidí neobjektivně a hůře to přijímají,“ poznamenal ředitel. Pro tyto děti jsou určeny přípravné kurzy, které předcházejí plnohodnotné výuce.

Poslední volná místa naopak má ještě škola ve Vsetíně. Hledají tam žáky na violoncello, ale také na počítačovou grafiku nebo nejmladší děti do tanečního oboru.

