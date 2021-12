Zakázku na bourání prádelny v Baťově nemocnici řeší antimonopolní úřad

„Materiály jsem neviděl, důvody neznám a k veřejné zakázce se nechci vyjadřovat. Ale uklidňuje mě, že máme navolené členy dozorčí rady, kteří dělají to, co je jejich úkolem. Pokud úřad případně zakázku zruší, pak se valná hromada bude dotazovat představenstva, jak se zakázkou nakládá,“ reagoval hejtman Radim Holiš (ANO).

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nemocnice a svého člena v ní mají krajské koaliční strany i lidovci a STAN a nechybí ani zdravotníci. Rozhodnutí o zakázce bylo navzdory širokému politickému zastoupení jednohlasné, veřejně ho ale členové komentovat nemohou.

Antimonopolní úřad dostal dva podněty na údajnou nezákonnost zadávacích podmínek. Jeden odložil, protože ho podala neoprávněná osoba.

„Druhý podnět je v šetření, konkrétně kvůli údajné nepřiměřenosti a diskriminačnímu charakteru zadávacích podmínek, zejména požadavků na technickou kvalifikaci dodavatele. Aktuálně jsme vyzvali zadavatele k vyjádření a doplnění podkladů,“ upřesnil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Zakázku kritizovali na posledním jednání opoziční zastupitelé. „Je evidentně vyhlášená v rozporu s dobrými mravy a zákonem o veřejných zakázkách. Jeví se jako předem připravená a korupční. Nemocnici hrozí promrhání až sedmi milionů korun,“ upozornil Petr Gazdík (STAN).

Bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) konstatoval, že s ohledem na ceník stavebních prací se zakázka dá udělat zhruba za pět milionů.

Jak se k doporučením dozorčí rady postaví nemocnice, není jasné. Na dotaz redakce MF DNES odpověděla, že v této chvíli řeší především covidovou situaci a problémy, které vyvstávají s narůstajícím počtem pacientů. Už dříve ale kritiku opozice odmítla.

Vadily příliš striktní požadavky

„Cenu jsme stanovili podle projektu z roku 2015, kde byly bourací práce vyčísleny na 9,4 milionu korun, a tuto cenu jsme aktualizovali podle celostátního ceníku. Předpokládáme, že účastník soutěže poskytne cenu nižší,“ reagoval tehdy ředitel nemocnice Michal Filip.

Nemocnice potřebuje zbourat prádelnu, aby měla místo na stavbu nového interního pavilonu. Předběžnou cenu stanovila v soutěži na 11 milionů korun. V těchto dnech měla vybrat vítěze.

Dozorčí radě se nelíbilo, že si nemocnice nenechala předem udělat finanční analýzu nebo průzkum trhu. Také si neměla klást tak vysoké požadavky na předchozí zkušenosti. Přihlásit se totiž mohli jen uchazeči, kteří mají za sebou v posledních pěti letech bourání budovy minimálně v hodnotě 10 milionů korun, tedy velmi blízko předběžné ceně zakázky.

Obvykle se ale požadavky stanovují na 60 procent ceny. Pokud by to nemocnice takto udělala, podmínky by splnilo více firem a také konečná hodnota demolice by se mohla dostat níž.

Proto dozorčí rada doporučila, aby nemocnice vypsala zakázku znovu a snížila náročnost vstupních podmínek. Výhrady k zadání zakázky měli i někteří uchazeči. Namítali, že některé požadavky jsou neúměrně vysoké a předem zbytečně vylučují řadu zájemců. Také se následně obrátili na antimonopolní úřad.