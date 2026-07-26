Do své původní lví skupiny se vrátil samec Abamboo. Nejprve strávil den v chovatelském zázemí, kde zoologové sledovali reakce samice Kwale a jejich dvou mladých dcer.
Poté všechny společně vypustili do venkovního výběhu. „Určitě ale budou potřebovat nějaký ten den, než si na sebe zase zvyknou,“ konstatoval zoolog Adam Brezáni.
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Lvi konžští se budou ve venkovním výběhu střídat se dvěma lvicemi, které stát zabavil soukromému chovateli. Obě samice dostaly dočasné antikoncepční tělísko, které má zabránit případnému příbuzenskému křížení i nežádoucímu rozmnožování.
Významná změna čeká také lvici Elsu. Pracovníci zoo ji přestěhují do původní expozice lvů v areálu zahrady, kde bude postupně seznamována s dvouletým samcem odchovaným ve Zlíně.
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„U zabavených lvů, kteří k nám přicházejí z nevhodných podmínek, postupujeme velmi pomalu a citlivě, welfare (životní pohoda, pozn. red.) zvířat je pro nás na prvním místě. Věříme, že právě náš odchovaný samec pomůže Else se socializací a navyknutím na běžné chování lvů,“ uvedl Brezáni.
Zpočátku se budou oba lvi vídat pouze přes bezpečnostní bariéru v chráněném kontaktu v chovatelském zázemí. Pokud budou jejich vzájemné reakce příznivé, pokusí se zoo o jejich spojení do společného výběhu. „Každý lev reaguje jinak, proto zvířatům ponecháváme dostatek času,“ řekl Brezáni.
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29. srpna 2025