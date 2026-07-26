Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zabavená desetiletá lvice Elsa ve zlínské zoo dostane nového mladého parťáka

Autor:
  10:28
Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026)

Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026) | foto: Zoo Zlín

Zabavená lvice Elsa ve zlínské zoo (červenec 2026)
Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy (29. srpna 2025)
Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpna 2025)
6 fotografií
Zoologická zahrada ve Zlíně začala měnit složení lvů v záchranném a chovném centru Karibuni. Cílem je usnadnit adaptaci desetileté lvici Else, kterou zoo v květnu převzala ze soukromého chovu, a zároveň zajistit co nejlepší podmínky pro všechna zvířata.

Do své původní lví skupiny se vrátil samec Abamboo. Nejprve strávil den v chovatelském zázemí, kde zoologové sledovali reakce samice Kwale a jejich dvou mladých dcer.

Poté všechny společně vypustili do venkovního výběhu. „Určitě ale budou potřebovat nějaký ten den, než si na sebe zase zvyknou,“ konstatoval zoolog Adam Brezáni.

Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce

Lvi konžští se budou ve venkovním výběhu střídat se dvěma lvicemi, které stát zabavil soukromému chovateli. Obě samice dostaly dočasné antikoncepční tělísko, které má zabránit případnému příbuzenskému křížení i nežádoucímu rozmnožování.

Významná změna čeká také lvici Elsu. Pracovníci zoo ji přestěhují do původní expozice lvů v areálu zahrady, kde bude postupně seznamována s dvouletým samcem odchovaným ve Zlíně.

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice
Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026)

Fotogalerie

zobrazit 6 fotografií

„U zabavených lvů, kteří k nám přicházejí z nevhodných podmínek, postupujeme velmi pomalu a citlivě, welfare (životní pohoda, pozn. red.) zvířat je pro nás na prvním místě. Věříme, že právě náš odchovaný samec pomůže Else se socializací a navyknutím na běžné chování lvů,“ uvedl Brezáni.

Zpočátku se budou oba lvi vídat pouze přes bezpečnostní bariéru v chráněném kontaktu v chovatelském zázemí. Pokud budou jejich vzájemné reakce příznivé, pokusí se zoo o jejich spojení do společného výběhu. „Každý lev reaguje jinak, proto zvířatům ponecháváme dostatek času,“ řekl Brezáni.

29. srpna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

Masters of Rock ve Vizovicích. Nedělní bouřka přerušila vystoupení kapely...

V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidovali krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, zajišťovali také nebezpečné stavy a čerpali vodu. Nejvíce...

Cizinci na Masters of Rock kradli mobily ve velkém, vzali jich přes dvacet

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...

Na metalovém festivalu Masters Of Rock ve Vizovicích na Zlínsku policisté zadrželi dva cizince, kteří fanouškům při koncertech kradli mobilní telefony z kapes. K dopadení zlodějů pomohla všímavost...

Stavební pozemky ve Valašském Meziříčí nikdo nechce, problém je v lokalitě

Valašské Meziříčí nabízí v místní části Juřinka 21 stavebních pozemků. Prodat...

Valašskomeziříčské radnici se stále nedaří prodat jednadvacet stavebních pozemků v místní části Juřinka. Nově přišla s nápadem, že je bude nabízet ne jednotlivě, ale po jednotlivých řadách, kterých...

Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...

Hasiči a policie ohledávali ohořelé trosky 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ovšem nedělali to osobně, ale z bezpečnostních důvodů prostřednictvím robota a dronů. Statika objektu, který z velké...

Hasiči dohasili výškovou budovu a chystají předání. Majitel chce, aby ještě zůstali

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně vyhlásil ve středu v 15 hodin velitel zásahu. Tím byla ukončena mimořádná opatření včetně doporučení obyvatelům v okolí...

Zabavená desetiletá lvice Elsa ve zlínské zoo dostane nového mladého parťáka

Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026)

Zoologická zahrada ve Zlíně začala měnit složení lvů v záchranném a chovném centru Karibuni. Cílem je usnadnit adaptaci desetileté lvici Else, kterou zoo v květnu převzala ze soukromého chovu, a...

26. července 2026  10:28

Zlín - Baník 0:1, výhra nad oblíbeným soupeřem, po hodině hry rozhodl Jurečka

Sestřih zápasu
Zlínský obránce Lukáš Bartošák během utkání proti Baníku Ostrava.

Ostravští fotbalisté zahájili nový prvoligový ročník vítězně a nový kouč Roman Skuhravý slaví úspěšnou premiéru. Po nepovedené minulé sezoně, kdy se vyhnuli přímému sestupu až výhrou na Dukle v...

25. července 2026  17:02,  aktualizováno  18:52

Starší sestra Anna byla oporou pro Tomáše Baťu i jeho ženu. Byla jeho majákem

Premium
Anna Baťová (vpravo) čeká na letišti v Otrokovicích na návrat Tomáše Bati z...

Obuvnický král Tomáš Baťa by nejspíše nikdy nedokázal tolik, nebýt podpory a zázemí lidí, kteří jej obklopovali. Poměrně málo se třeba ví o tom, jak důležitou roli hrála v jeho životě i podnikání o...

25. července 2026

Dostihy Slušovice dnes (25. 7.): Program, výsledky, kurzy

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny...

V sobotu 25. července 2026 jsou na programu dostihy ve Slušovicích ve Zlínském kraji. Jede se celkem šest závodů, vsaďte si na ně s bonusem. Poradíme také, kde můžete celý program sledovat živě.

25. července 2026  11:37

Úřad řekl, dokdy má zmizet torzo ohořelé budovy. Majiteli se do převzetí nechce

Premium
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve...

Stavební úřad ve Zlíně vydal nařízení k odstranění ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Materiál má více podmínek, které musí firma Cream jako vlastník budovy splnit, než na...

24. července 2026  15:45

Zlín prodává chátrající budovu bývalého soudu. Chce za ni alespoň 50 milionů

Bývalá budova soudu ve Zlíně

Zlínská radnice chtěla prodat chátrající stavbu bývalého okresního soudu v centru města i s pozemkem už vícekrát. Dřívější nabídky podnikatelů Vlastimila Fabíka za 11 milionů a Marcela Londovského za...

24. července 2026  13:07

Zranění mužů při výbuchu potrubí se prověřuje jako nedbalostní ublížení na zdraví

Při výbuchu vodovodního potrubí se v Kroměříži zranili dva muži. (23. červenec...

Kriminalisté prověřují čtvrteční výbuch vodovodního potrubí v Kroměříži jako podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Při incidentu utrpěli těžká zranění dva zaměstnanci společnosti...

24. července 2026  12:15

Poznarovo přání? Cílím na stovku gólů za Zlín, hlásí. O Petrželově konci věděl

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V minulém ročníku překonal dvě vysněné mety – 200 startů v nejvyšší české soutěži a 50 prvoligových branek. Další individuální výzvy chce sedmatřicetiletý kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar...

24. července 2026  9:13

Letní filmová škola v Uherském Hradišti začíná, zaměří se na balkánské filmy

Jiří Lábus přichází na poslední rozloučení s Janem Schmidem. (13 června 2024)

Dvaapadesátý ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti, který se uskuteční od 24. do 30. července, zahájí česká premiéra filmu Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka. Programový blok Současnost...

24. července 2026  8:57

Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...

Hasiči a policie ohledávali ohořelé trosky 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ovšem nedělali to osobně, ale z bezpečnostních důvodů prostřednictvím robota a dronů. Statika objektu, který z velké...

23. července 2026  16:27,  aktualizováno  16:40

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Výbuch potrubí v Kroměříži zranil dva lidi. Jeden v nemocnici bojuje o život

ilustrační snímek

Dva lidé jsou zraněni po výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži, který právě procházel opravou. Po události byla částečně uzavřena ulice Koperníkova a Gen. Svobody, napsala policie na síti X....

23. července 2026  13:32,  aktualizováno  16:22

Hlavní výjezd ze Zlína je průjezdný. Silničáři opravy dokončili s předstihem

Silničáři otevřeli opravovaný úsek výpadovky ze Zlína v Loukách o den dříve,...

Po čtvrteční 12. hodině silničáři obnovili provoz na frekventované silnici 1/49 ve Zlíně-Loukách ve směru na Otrokovice. Hlavní výjezd z krajského města je tak řidičům bez omezení k dispozici o den...

23. července 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×