Lvi chovaní v Česku žijí často v nevyhovujících podmínkách. V zooparku ve Zvoli u Prahy, který fungoval tři roky bez povolení, nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila. Nepovolený chov šelem nyní zjistili veterináři i u rodinného domu v Rokycanech.
Kapacita zlínského záchranného centra je deset zvířat, z toho půlku zaberou lvi, které už zoo chová. „Jde o obrovský krok vpřed v ochraně lvů. Poskytne nejen nový a skvělý prostor pro naše lvy, ale zároveň pomůže řešit problém nevhodného chovu těchto velkých šelem v soukromých rukou,“ uvedl ředitel zahrady Roman Horský.
Jedná se o první záchranné centrum speciálně pro tato zvířata u nás. „Lvi se často dostávali do soukromého chovu jako mazlíčci, získat je byla ještě před pár lety otázka nižších desítek tisíc korun,“ řekl Horský. „Osud zvířat však potom byl často tragický, žila osamoceně v kleci,“ dodal.
Od roku 2022 v Česku platí tvrdší pravidla týkající se podmínek pro „zvířata vyžadující zvláštní péči“ včetně šelem v soukromém chovu. Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že Česko musí ještě zpřísnit legislativu vůči nelegálním chovatelům tak, aby zvířata následně ideálně propadla do majetku státu. Proto bude záchranných stanic potřeba ještě více.
Zoologické zahrady u nás chovají 68 lvů, u soukromníků je jich evidováno 131. Skutečný počet může být ale kvůli nelegálním chovům ještě vyšší. Afričtí lvi přitom patří mezi ohrožená zvířata, za posledních padesát let poklesla jejich populace o 90 procent.
Otevření pro veřejnost
Slavnostní otevření nového centra pro lvy se koná v sobotu 6. září v 10.30. Jeho součástí budou africká taneční a hudební vystoupení, první africký jarmark v Zoo Zlín s nabídkou originálních výrobků i kuchařských specialit nebo speciální lví fotokoutek.
Úkolem nového centra bude lvy socializovat, neplánuje se ale rozmnožování. Z původní expozice se sem už přesunula skupinu lvů konžských, samec Abamboo, samice Kwale a tři mláďata.
Jednalo se o jeden z nejnáročnějších logistických úkolů v historii zoo. „Každý lev byl nejprve oddělen, následně bezpečně uspán a samostatně převezen z původní expozice do nového centra,“ zmínil Horský.
Transport zvířat byl náročný
„Náročný transport všech pěti lvů trval zhruba tři a půl hodiny, což je velký úspěch. Všechna zvířata zvládla přesun bez komplikací, nyní se již aktivně seznamují s novým vnitřním i venkovním prostorem.“
Centrum je opravdu velké, jeho rozloha činí půl hektaru. Kromě vnitřních expozic jsou u v něm i tři samostatné výběhy navazující na vnitřní expozici a jeden venkovní. Jeho součástí jsou i dva pahorky s odpočinkovými prostory pro lvy a jezírko.
„Současně se záchranným a chovným centrem pro lvy otevřeme také novou návštěvnickou trasu a kompletně zpřístupníme první etapu Karibuni, která patřila slonům africkým,“ podotkla mluvčí zoo Romana Mikešová.
„Návštěvníci tak budou moci procházet kolem celého rozlehlého travnatého výběhu slonů afrických, dostanou se i k menšímu výběhu v těsné blízkosti nového pavilonu slonů, dále pak pěší trasa povede k novému centru lvů, odtud se vrátí zpět do areálu zoo,“ dodala.
Karibuni je otevřeno od roku 2022 a jde o jeden z největších projektů v rámci všech evropských zoologických zahrad. Nejprve zde našli domov sloni a poté se přidali lvi.
Návštěvníky čekají vyhlídková místa
„Máme štěstí, v jaké lokalitě se zoo nachází. Deset let jsme bojovali za její rozšíření a tato část nám umožní se prostorově rozvíjet,“ konstatoval Horský.
Návštěvníky zde čekají dvě vyhlídková místa: jedno kryté a s průhledy na pozorování lvů. „Součástí vyhlídky je i speciální krmné zařízení, které plánujeme využít pro připravované komentované krmení lvů,“ popsala Mikešová.
Druhá zastřešená vyhlídka umožní pohled na výběh slonů afrických. U ní bude umístěný děkovný chodník se jmény sponzorů, firem a dárců, kteří na centrum přispěli formou zakoupených cihliček a certifikátů.
„Od spuštění projektu Dejme lvům novou šanci v prosinci 2023 nám lidé darovali již více než tři miliony korun. Všem velmi děkujeme. Každá zakoupená cihlička a certifikát představují konkrétní příspěvek k ochraně lvů a zároveň osobní spojení se samotnou výstavbou,“ zmínila Mikešová.
Výstavba centra stála 90 milionů korun. Na financování se rovnoměrně podílelo město Zlín, Zlínský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Zoo Zlín. „Podpora ministerstva je pro nás mimořádná, jedná se o první dotaci tohoto charakteru v historii zoo,“ upozornil Horský.