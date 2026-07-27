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Leteckou základnu v kraji vláda nechce. Regionální politici to nevzdávají

Jana Fuksová
  12:17
Když se tříleté dítě se v Zádveřicích vážně zranilo o sekačku na trávu, letěl...

Když se tříleté dítě se v Zádveřicích vážně zranilo o sekačku na trávu, letěl pro něj vrtulník z Brna. (září 2024) | foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského krajeMAFRA

Mapa pokrytí území České republiky leteckými základnami k 1. 1. 2021. Kružnice...
Tříleté dítě se v Zádveřicích na Zlínsku vážně zranilo o sekačku na trávu....
Do Zlínského kraje létají vrtulníky letecké záchranné služby z Olomouce, Brna a...
Do Zlínského kraje létají vrtulníky letecké záchranné služby z Olomouce, Brna a...
6 fotografií
Od roku 2028 bude letecká záchranná služba sídlit v 11 krajích, Zlínský mezi nimi není. Rozhodla o tom vláda. Kraj chce vyjednávat dál. Záchranářské vrtulníky budou do Zlínského kraje dál létat ze sousedních regionů. Nedávné rozhodnutí vlády překvapilo i vedení kraje.

„Ještě před týdnem jsem mluvil s panem ministrem zdravotnictví a ten nevyloučil, že by se pro nás možnost základny otevřela. Tehdy nám říkali, že ještě není jasné, kolik základen bude a kdo je bude provozovat. Proběhla diskuse, kterou jsem očekával, ale bez nás,“ prohlásil hejtman za ANO Radim Holiš. „Pro nás to ale vůbec nic neznamená, budeme s ministrem vyjednávat dál.“

Zlínský kraj je jedním ze čtyř v zemi, kde nemá záchranářský vrtulník základnu. Přestože sem přilétají záchranáři z Brna, Ostravy i Olomouce, do 40 procent kraje jim let trvá déle než je zákonem stanovený dvacetiminutový limit. V noci jde o téměř celý kraj.

Základnu pro záchranářský vrtulník stát stále odmítá. Kraj proto zvažuje vlastní

„Hodnota lidského života má být stejná tady jako v Praze. Vnímám jako problém, když jakákoliv občanská vybavenost tady není a jinde je. Osobně bych se s tím nespokojil,“ poukázal krajský náměstek Tomáš Chmela, který má na starosti strategický rozvoj.

Vláda schválila 11 stanovišť

Vláda se leteckými základnami zabývala proto, že za dva roky vyprší tendr současných provozovatelů. Stát proto musí s předstihem vyhlásit veřejnou zakázku na provoz vrtulníků od roku 2028. Proto teď musela rozhodnout o počtu základen i provozovatelích.

„Vláda schválila konsenzus mezi ministerstvy zdravotnictví, vnitra a obrany, který i po roce 2028 zachovává současných deset stanovišť letecké záchranné služby a vytvoření jedenácté pro Karlovarský kraj,“ píše se ve zprávě tiskového odboru vlády.

Mapa pokrytí území České republiky leteckými základnami k 1. 1. 2021. Kružnice zobrazují zákonem stanovenou dvacetiminutovou dobu doletu.

Pět stanovišť zajistí stát – Letecká služba Policie ČR bude operovat v Praze, Brně a Ostravě, Armáda ČR v Plzni a v Karlových Varech. Na zbylých šest, kterými jsou Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava a Olomouc, vypíše stát výběrové řízení na civilního provozovatele.

O základnu usiluje Zlínský kraj 15 let

V této době provozuje stát jen dvě letecké základny z deseti, zbývající obsluhují soukromé společnosti. Zlínský kraj usiluje o zařazení do sítě leteckých základen zhruba 15 let. Za tu dobu se ve vládě i ve vedení kraje vystřídala řada politických stran. Snahy jsou ale stále neúspěšné. Současní koaliční i opoziční krajští zastupitelé se ale shodují s hejtmanem a podporují další vyjednávání.

Když se tříleté dítě se v Zádveřicích vážně zranilo o sekačku na trávu, letěl pro něj vrtulník z Brna. (září 2024)
Mapa pokrytí území České republiky leteckými základnami k 1. 1. 2021. Kružnice zobrazují zákonem stanovenou dvacetiminutovou dobu doletu.
Tříleté dítě se v Zádveřicích na Zlínsku vážně zranilo o sekačku na trávu. Letecká záchranka jej dopravila do Fakultní nemocnice v Brně. (září 2024)
Do Zlínského kraje létají vrtulníky letecké záchranné služby z Olomouce, Brna a Ostravy. (říjen 2024)
6 fotografií

„I my jsme se to snažili prosazovat v letech 2012 až 2016, kdy jsme ještě jako Zemanovci byli v krajské koalici. Ale vyjádření proti kraji se objevují stále. Teď jsem předpokládal, že hejtmanovi za hnutí ANO se to podaří. Nicméně rok 2028 je daleko a dá se to ještě změnit. Je to škoda především pro občany, protože nemají k dispozici stejnou zdravotní službu jako ostatní,“ poukázal opoziční zastupitel za SPD a zlínský lékař Lubomír Nečas.

Stavba letecké záchranky v Karlových Varech začne v září, kraj má povolení

„Kraj by leteckou záchranku určitě potřeboval, v tom se shodneme. Otázkou je, jestli se dá teď něco prosadit, když to odmítla i strana pana hejtmana,“ sdělil zastupitel za ODS Tomáš Goláň.

Pomůže mezinárodní smlouva se Slovenskem

Zároveň kraj jedná se slovenským ministerstvem zdravotnictví o propojení integrované záchranné služby. „Dolety záchranářského vrtulníku by v příhraničí mohly pomoci. Takže nečekáme, ale snažíme se dojednávat podmínky i na druhé straně,“ upozornil Holiš.

Poslanci totiž už před měsícem podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb na obou stranách hranice. To znamená, že posádky v sanitkách i vrtulníku ze Slovenska budou moci zasáhnout i na území České republiky a opačně. Pro obyvatele příhraničí se díky tomu zkrátí dojezdový čas záchranářů obzvlášť v život ohrožujících situacích.

VIDEO: Náročný manévr vrtulníku záchranářů v lese. Pilot je bůh, žasnou lidé

Pokud by tímto způsobem pokryl vrtulník ze Slovenska část kraje, situace by se výrazně zlepšila.

„Z mého pohledu není vůbec důležité, jestli vrtulník sídlí v kraji, ale jestli mají obyvatelé k dispozici službu, která je v příslušném čase dopraví do nemocnice. Pokud by to tak bylo a doletové časy ze Slovenska by území pokryly, tak bychom základnu nepotřebovali. Ovšem pokud to zajištěno takto nebude, musíme bojovat dál,“ sdělil krajský zastupitel a starosta Vsetína Jiří Čunek. I on byl v letech 2016 až 2020 v prosazení základny v kraji neúspěšný.

Kraj ale pokračuje ve zpracovávání studie na základnu v Holešově. Tam záchranka plánuje novou pozemní základnu a před pár měsíci jí kraj zadal, aby studii rozšířila o možnost letecké základny. Měla by přinést kalkulaci předpokládaných nákladů včetně heliportu a hangáru.

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