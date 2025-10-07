Z okna je vyhlížela žena a za ní stál vnuk, který měl být údajně v bezvědomí. Nakonec se ukázalo, že parta hochů si ze seniorky doslova vystřelila, když celou scénu na ni narafičila, a ještě si ji natáčela na mobilní telefon.
Žena přitom v telefonátu zněla velmi zoufale a vyděšeně. „Pil vodu a spadl na zem. Nemůže dýchat, honem! Já mám strach, prosím vás, dojeďte,“ říká ve zkráceném autentickém záznamu, který záchranáři zveřejnili.
„Takové chování je neuvěřitelné. Osobně by mě asi nikdy nenapadlo, že je někdo něčeho takového vůbec schopný,“ okomentoval událost vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska Miroslav Fornůsek.
„Posádky, které vyrazily na místo, mohly v daný okamžik chybět někde, kde jejich pomoc skutečně někdo potřeboval a bojoval o život. Navíc tento nechutný žert výrazně vystresoval i seniorku, která uvěřila, že se vnukovi skutečně něco stalo,“ přiblížil. Lokalitu, kde k události došlo, záchranka neupřesnila.
Žert mohl ohrozit někoho dalšího
V souvislosti s touto událostí záchranáři upozorňují, že takové chování je nepřípustné.
„V tomto případě sice nešlo o zneužití tísňové linky, když seniorka měla důvodné obavy o vnukovo zdraví, ale takový žert ze strany mladých lidí mohl skutečně ohrozit na životě třetí osobu,“ poukázala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
Nevytáčejte tísňové linky zbytečně, ohrožujete tím životy jiných lidí, vzkázali záchranáři.