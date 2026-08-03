Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Kvůli elektrostatickým výbojům museli na středisku záchranky vyměnit podlahy

Jana Fuksová
  12:51
Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...

Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené nejmodernějšími technologiemi. (srpen 2024) | foto: ZZS Zlínského kraje

Záchranka musela vyměnit podlahu na novém operačním středisku kvůli statickým...
Stavebníci dokončili přístavbu v sídle krajské záchranky ve Zlíně, ve které...
Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...
Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...
10 fotografií
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje musela nedávno kompletně vyměnit podlahy na svém operačním středisku ve Zlíně. Prostory na Havlíčkově nábřeží přitom patří k nejmodernějším v republice a operátorům začaly sloužit teprve před necelými dvěma lety. Důvodem byla statická elektřina provázená nepříjemnými výboji.

„Při běžném provozu jsme zaznamenali zvýšený výskyt statických výbojů,“ potvrdila mluvčí krajské záchranky Veronika Slaměnová.

„Operační středisko je hustě osazené citlivou výpočetní a telekomunikační technikou a jde o pracoviště s nepřetržitým provozem, proto jsme se rozhodli tento jev preventivně odstranit,“ doplnila.

Odborná firma odstranila podlahy a vyměnila je za krytinu s antistatickou úpravou.

EKG zraněného z terénu přímo na dispečink. Záchranka má technologie za 80 milionů

Nové operační středisko v sídle záchranky u Baťovy nemocnice, kde operátoři přijímají tísňová volání a koordinují posádky v terénu, je přitom staré teprve tři roky. V ostrém provozu je jen dva.

Bylo nutné, protože původní už neodpovídalo aktuálním trendům a potřebám. Na práci v novém prostředí si ale záchranáři museli kvůli nákupu a instalaci potřebné techniky ještě rok počkat.

Proč už tehdy nebyla podlaha v sále antistatická? „Při vzniku i při následném dovybavení technologiemi splňovalo operační středisko veškeré platné požadavky a normy. Zvýšený výskyt statických výbojů se projevil až v reálném, dlouhodobém provozu při plném zatížení pracoviště,“ vysvětlila Slaměnová.

Antistatická podlaha chrání citlivá zařízení

Dohromady se náklady na stavbu a vybavení operačního střediska vyšplhaly na 140 milionů korun, přičemž zhruba sto milionů tvořila dotace z evropských fondů. Aktuální výměna podlah za povrch s antistatickými vlastnostmi si vyžádala 400 tisíc korun, které uhradila záchranka ze svého rozpočtu.

„Antistatické provedení chrání citlivá zařízení před poškozením statickou elektřinou, zvyšuje spolehlivost celého systému a zároveň přineslo do prostoru více světla a příjemnější prostředí pro lidi, kteří zde pracují v nepřetržitém provozu,“ poukázala Slaměnová.

Operátoři krajské záchranky ve Zlíně dostanou moderní operační středisko

Úpravy trvaly dva dny a probíhaly za plného provozu. Operátorky a operátoři během nich fungovali v nestandardních podmínkách, ale lidé volající na tísňovou linku 155 žádnou změnu nepocítili a služba zůstala dostupná bez omezení.

V ostrém provozu tak bylo možné ověřit i záložní operační pracoviště, tedy místo, které umožňuje převzít příjem tísňových volání a koordinaci posádek i v případě, že by bylo nutné hlavní sál mimořádně opustit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S postelí ho vozili na ARO, aby ženu držel za ruku. Manželé přežili děsivou nehodu

Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na...

Závažné polytrauma způsobené mnohočetnými zlomeninami a více než měsíc na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pětasedmdesátiletá Irena Mohylová má za sebou vážnou nehodu z října loňského roku u...

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

Sparta - Zlín 3:1, povinná domácí výhra, pomohl k ní i premiérový gól Brunese

Sestřih zápasu
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.

Sparťanští fotbalisté si ve druhém kole Chance Ligy připsali první body v novém ročníku. V páteční předehrávce doma porazili Zlín 3:1 po gólech Irvinga, debutanta Brunese a Karabce. Za hosty na...

Cyklista ve Zlíně vjel na přejezdu pod projíždějící lokomotivu, na místě zemřel

K tragické nehodě cyklisty s vlakem došlo na necháněném přejezdu ve Zlíně na...

Tragicky skončila dopolední srážka cyklisty s lokomotivou ve Zlíně. Muž přejíždějící přes koleje nehodu nepřežil. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Vizovicku byl po střetu...

Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice jako jejich opatrovník prodat, obdržel nové posudky na její technický stav. Z nich vyplývá, že dům je...

Kvůli elektrostatickým výbojům museli na středisku záchranky vyměnit podlahy

Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje musela nedávno kompletně vyměnit podlahy na svém operačním středisku ve Zlíně. Prostory na Havlíčkově nábřeží přitom patří k nejmodernějším v republice a...

3. srpna 2026  12:51

Zlínská radnice žádá o povolení na Prštenskou příčku, uleví dopravě v centru

Zlínská radnice už má představu, kudy povede Prštenská příčka. Stávající...

Plánovaná modernizace železniční trati ze Zlína do Otrokovic a Vizovic zlepší nejen spojení po kolejích, ale také po silnici. Alespoň ve Zlíně. V Prštném totiž vznikne na třídě Tomáše Bati nadzemní...

3. srpna 2026  9:19

Proč nehrál Nombil na Spartě? Zájem o Ghaňana sílí. Chce ho nejen Baník

Zlínský fotbalista Cletus Nombil (vlevo) v zápase s Jihlavou

Nefiguroval v základní sestavě, neseděl ani na lavičce. Týden po dominantním výkonu v domácím zápase s Baníkem Ostrava scházel ghanský střeďák Cletus Nombil (25) v pátečním střetnutí na Spartě, kde...

2. srpna 2026  19:43

Ústí pokračuje ve zdárném rozjezdu. Třinec remizoval s Jihlavou, bod má i Česká Lípa

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví...

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...

1. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  2. 8. 19:34

Jelínka štvalo zlo z hlediště. Pro trenéra Slovácka jsou inspirací i Kapverdy

Trenér Slovácka Jan Jelínek během zápasu s Artisem Brno, který skončil...

Zklamal ho výsledek i negativní reakce fanoušků vůči hráčům. Jan Jelínek získal v sobotním hradišťském parnu první ligový bod na lavičce Slovácka, po debaklu 1:5 na Slavii bral ale domácí remízu 1:1...

2. srpna 2026  13:04

Rožnovská radnice koupí areál pošty, jeho budoucí využití teprve hledá

Budova České pošty na náměstí Míru v Rožnově pod Radhoštěm (červenec 2025)

Co bude s budovou pošty na náměstí Míru v Rožnově pod Radhoštěm? To ještě není jasné. Rozhodnutí bude na tamní radnici. Zastupitelé totiž koncem června schválili odkup areálu za 36 milionů korun....

2. srpna 2026  8:14

Slovácko - Artis 1:1, týmy mají první bod v sezoně, pro hosty je premiérový v historii

Sestřih zápasu
Hráči brněnského Artisu slaví srovnání na hřišti Slovácka.

Před několika týdny to byla v baráži jasná záležitost, teď fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1:1. O góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve...

1. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  19:29

Světoví hudebníci a nadějní studenti společně. Academy Kroměříž se blíží

Sopranistka Kateřina Kněžíková představí na Dvořákově Praze písňovou tvorbu...

Příjem přihlášek už je uzavřený a zkušení lektoři už si z desítek zájemců vybrali své budoucí studenty, kterým se budou jeden prázdninový týden věnovat. Studenti konzervatoří, vysokých hudebních škol...

1. srpna 2026  9:21

Mám trénovat manželku? Jak Šustáček vyřešil mostecký rodinný vykřičník

Matěj Šustáček a jeho manželka Markéta jsou v házenkářském Mostě v roli trenér...

Pokud by o nich točili Manželské etudy, jejich příběh by nabídl pořádně pikantní zápletku – on hlavní kouč, ona jeho svěřenkyně. Matěj Šustáček právě kvůli tomu, že by měl trénovat svoji ženu, váhal,...

1. srpna 2026  7:41

Sparta - Zlín 3:1, povinná domácí výhra, pomohl k ní i premiérový gól Brunese

Sestřih zápasu
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.

Sparťanští fotbalisté si ve druhém kole Chance Ligy připsali první body v novém ročníku. V páteční předehrávce doma porazili Zlín 3:1 po gólech Irvinga, debutanta Brunese a Karabce. Za hosty na...

31. července 2026  20:23,  aktualizováno  21:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ztracený chlapec se vydal domů, ale spletl si směr. Našli ho všímaví kolemjdoucí

ilustrační snímek

Pravděpodobně nejdelších několik desítek minut strachu má za sebou maminka malého školáka, který se jí ve středu odpoledne ztratil v nákupním středisku v centru Zlína. Příběh má šťastný konec,...

31. července 2026  16:16

Změňte trasu D49, žádají obce na Valašsku. Ne, zachovejte tunel, zní z další

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Obce na Valašsku se přou o trasu plánované silnice D49. Některé ministru dopravy Ivanu Bednárikovi zaslaly memorandum, v němž odmítají výstavbu tunelu u Pozděchova. Místo něj chtějí další napojení na...

31. července 2026  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.