„Při běžném provozu jsme zaznamenali zvýšený výskyt statických výbojů,“ potvrdila mluvčí krajské záchranky Veronika Slaměnová.
„Operační středisko je hustě osazené citlivou výpočetní a telekomunikační technikou a jde o pracoviště s nepřetržitým provozem, proto jsme se rozhodli tento jev preventivně odstranit,“ doplnila.
Odborná firma odstranila podlahy a vyměnila je za krytinu s antistatickou úpravou.
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EKG zraněného z terénu přímo na dispečink. Záchranka má technologie za 80 milionů
Nové operační středisko v sídle záchranky u Baťovy nemocnice, kde operátoři přijímají tísňová volání a koordinují posádky v terénu, je přitom staré teprve tři roky. V ostrém provozu je jen dva.
Bylo nutné, protože původní už neodpovídalo aktuálním trendům a potřebám. Na práci v novém prostředí si ale záchranáři museli kvůli nákupu a instalaci potřebné techniky ještě rok počkat.
Proč už tehdy nebyla podlaha v sále antistatická? „Při vzniku i při následném dovybavení technologiemi splňovalo operační středisko veškeré platné požadavky a normy. Zvýšený výskyt statických výbojů se projevil až v reálném, dlouhodobém provozu při plném zatížení pracoviště,“ vysvětlila Slaměnová.
Antistatická podlaha chrání citlivá zařízení
Dohromady se náklady na stavbu a vybavení operačního střediska vyšplhaly na 140 milionů korun, přičemž zhruba sto milionů tvořila dotace z evropských fondů. Aktuální výměna podlah za povrch s antistatickými vlastnostmi si vyžádala 400 tisíc korun, které uhradila záchranka ze svého rozpočtu.
„Antistatické provedení chrání citlivá zařízení před poškozením statickou elektřinou, zvyšuje spolehlivost celého systému a zároveň přineslo do prostoru více světla a příjemnější prostředí pro lidi, kteří zde pracují v nepřetržitém provozu,“ poukázala Slaměnová.
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Operátoři krajské záchranky ve Zlíně dostanou moderní operační středisko
Úpravy trvaly dva dny a probíhaly za plného provozu. Operátorky a operátoři během nich fungovali v nestandardních podmínkách, ale lidé volající na tísňovou linku 155 žádnou změnu nepocítili a služba zůstala dostupná bez omezení.
V ostrém provozu tak bylo možné ověřit i záložní operační pracoviště, tedy místo, které umožňuje převzít příjem tísňových volání a koordinaci posádek i v případě, že by bylo nutné hlavní sál mimořádně opustit.