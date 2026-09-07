„Práce na záchrance mi přijde velmi variabilní. Nabídka mě hodně zaujala, proto jsem se o ni hned zajímala a domluvila si ji. Žádná jiná záchranná služba tuto možnost nenabízí. I mou spolužačku to láká,“ prozradila.
Není přitom jediná. Ve speciálním programu, který Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) vyhlásila v květnu, se na prázdninové měsíce přihlásilo osm studentů. Zájem je větší, ale u některých se ještě domlouvá přesný termín i místo.
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„Nejsou zdaleka jen z našeho kraje, hlásí se i studenti fakult v Praze, Brně a Olomouci, přičemž část z nich má ke Zlínskému kraji rodinné vazby. To je pro nás nadějná skupina,“ přiblížil ředitel ZZS ZK Jan Šebek Cholewa.
Program nazvaný Doktor 100 vychází z volacího znaku, kterým se lékař záchranné služby hlásí do vysílačky. Studenti medicíny i mladí lékaři před atestací se proto zdarma na jeden den můžou stát takovým lékařem a odsloužit reálnou směnu se zkušeným kolegou. Ten s nimi počítá, věnuje se jim a program je nastavený podle toho, jaká oblast studenty zajímá.
„Chceme mladým lékařům ukázat, že jsou pro nás důležití už před získáním specializované způsobilosti. Jsme připraveni je provázet na cestě k atestaci. Zároveň vytváříme podmínky, aby šla práce u záchranné služby dobře kombinovat například s urgentním příjmem nebo ARO. Získají tak širší odborný rozhled a pestrou praxi,“ poukázal Cholewa.
Zájemci se přitom nemusejí omezovat jen na Zlín, ale mohou si vybrat i některé z dalších sedmnácti míst. Na menších základnách vypadá práce jinak, v okrajových oblastech bývají dojezdové vzdálenosti delší a samostatnost lékaře větší.
Program Doktor 100 pomáhá zajistit lékaře
Studenti se nejvíce zajímají o to, jak se lékař v terénu rozhoduje, jaké výkony reálně provádí a s čím se nejčastěji setkává. Chtějí také vědět, jak vypadá cesta k atestaci, jak záchranka podporuje vzdělávání a jestli je možné práci kombinovat i s prací v nemocnici. Zajímají se ale také o to, jak jsou nastavené směny nebo jak se pracuje v týmu.
„Někteří účastníci si chtějí zkušenost nechat projít hlavou, jedna z účastnic už dala vědět, že by si stáž chtěla za rok zopakovat. Pro nás je klíčové už to, že si mohou práci lékaře ZZS zažít osobně a přímo v provozu. Každá taková zkušenost může být semínkem, které zájem o urgentní medicínu probudí,“ doplnil Cholewa.
Záchranná služba čelí, podobně jako nemocnice, nedostatku lékařů. Program Doktor 100 je jedním ze způsobů, jak si lékaře do budoucna zajistit. V současné době slouží několik směn v měsíci i externí lékaři různých odborností, ale ideálně by bylo v kraji potřeba asi deset lékařů navíc. Jejich věkový průměr se pohybuje kolem 48 let, což znamená, že někteří už se blíží věku odchodu do důchodu.
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„Znamenalo by to větší stabilitu rozpisu služeb, menší zátěž pro stávající kolegy a více prostoru na vzdělávání,“ konstatoval ředitel.
Se záchranáři pomáhá univerzita
Podle informací na webu nabízí záchranka zájemcům z řad lékařů základní měsíční tarif ve výši 36 až 52 tisíc korun hrubého podle praxe, k tomu osobní ohodnocení, příplatky, odměny, pracovní poměr na dobu neurčitou, šest týdnů dovolené, placené vzdělávání, stravenky nebo zvýhodněný mobilní tarif.
Hledá lékaře s diplomem v oboru všeobecné lékařství s praxí či atestací v oboru interní lékařství, chirurgie, ARO, urgentní medicína, pediatrie nebo všeobecné praktické lékařství. Hlásit se mohou i lékaři, kteří se na atestaci teprve připravují.
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Zlínský kraj potřebuje záchranáře. Univerzita Tomáše Bati otevře nový obor
Zatímco mladé lékaře musí ZZS lákat ze vzdálenějších škol, se záchranáři pomůže Univerzita Tomáše Bati. V programu Zdravotnický záchranář, který otevřela v minulém akademickém roce, studuje zhruba 40 studentů. Podobný počet nastoupí letos. V rámci krajské záchranky jich pracuje asi 160 a během několika následujících let bude potřeba některé z nich nahradit mladými kolegy.
Univerzita má program koncipovaný tak, že už po prvním roce studia mohou studenti pracovat na pozici sanitář, po druhém roce jako ošetřovatel a po ukončení bakalářského studia získají nejen kvalifikaci zdravotnický záchranář, ale také praktická sestra.