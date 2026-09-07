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Na den lékařem u záchranky. Krajská zdravotnická služba nabízí studentům stáž

Jana Fuksová
  8:57
Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si...

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si vyzkoušela práci u zlínské záchranné služby. (srpen 2026) | foto: záchranná služba Zlínského kraje

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9 fotografií
Studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když jí známá o programu řekla, neváhala. Nikol Nejedlíková z Uherského Brodu strávila jeden den u záchranářů ve Zlíně, kdy sledovala práci lékařů u zásahu nebo pomáhala se zjišťováním aktuálního stavu pacienta. Stejnou příležitost mohou využít i další zájemci v rámci programu Doktor 100.

„Práce na záchrance mi přijde velmi variabilní. Nabídka mě hodně zaujala, proto jsem se o ni hned zajímala a domluvila si ji. Žádná jiná záchranná služba tuto možnost nenabízí. I mou spolužačku to láká,“ prozradila.

Není přitom jediná. Ve speciálním programu, který Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) vyhlásila v květnu, se na prázdninové měsíce přihlásilo osm studentů. Zájem je větší, ale u některých se ještě domlouvá přesný termín i místo.

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

„Nejsou zdaleka jen z našeho kraje, hlásí se i studenti fakult v Praze, Brně a Olomouci, přičemž část z nich má ke Zlínskému kraji rodinné vazby. To je pro nás nadějná skupina,“ přiblížil ředitel ZZS ZK Jan Šebek Cholewa.

Program nazvaný Doktor 100 vychází z volacího znaku, kterým se lékař záchranné služby hlásí do vysílačky. Studenti medicíny i mladí lékaři před atestací se proto zdarma na jeden den můžou stát takovým lékařem a odsloužit reálnou směnu se zkušeným kolegou. Ten s nimi počítá, věnuje se jim a program je nastavený podle toho, jaká oblast studenty zajímá.

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si vyzkoušela práci u zlínské záchranné služby. (srpen 2026)

„Chceme mladým lékařům ukázat, že jsou pro nás důležití už před získáním specializované způsobilosti. Jsme připraveni je provázet na cestě k atestaci. Zároveň vytváříme podmínky, aby šla práce u záchranné služby dobře kombinovat například s urgentním příjmem nebo ARO. Získají tak širší odborný rozhled a pestrou praxi,“ poukázal Cholewa.

Zájemci se přitom nemusejí omezovat jen na Zlín, ale mohou si vybrat i některé z dalších sedmnácti míst. Na menších základnách vypadá práce jinak, v okrajových oblastech bývají dojezdové vzdálenosti delší a samostatnost lékaře větší.

Program Doktor 100 pomáhá zajistit lékaře

Studenti se nejvíce zajímají o to, jak se lékař v terénu rozhoduje, jaké výkony reálně provádí a s čím se nejčastěji setkává. Chtějí také vědět, jak vypadá cesta k atestaci, jak záchranka podporuje vzdělávání a jestli je možné práci kombinovat i s prací v nemocnici. Zajímají se ale také o to, jak jsou nastavené směny nebo jak se pracuje v týmu.

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si vyzkoušela práci u zlínské záchranné služby. (srpen 2026)
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje nemá vlastní leteckou základnu. (říjen 2024)
Záchranáři pomáhali ženě u přehrady Všemina na Zlínsku, které nekontrolovaně ujelo vozidlo. (červen 2025)
Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené nejmodernějšími technologiemi. (srpen 2024)
9 fotografií

„Někteří účastníci si chtějí zkušenost nechat projít hlavou, jedna z účastnic už dala vědět, že by si stáž chtěla za rok zopakovat. Pro nás je klíčové už to, že si mohou práci lékaře ZZS zažít osobně a přímo v provozu. Každá taková zkušenost může být semínkem, které zájem o urgentní medicínu probudí,“ doplnil Cholewa.

Záchranná služba čelí, podobně jako nemocnice, nedostatku lékařů. Program Doktor 100 je jedním ze způsobů, jak si lékaře do budoucna zajistit. V současné době slouží několik směn v měsíci i externí lékaři různých odborností, ale ideálně by bylo v kraji potřeba asi deset lékařů navíc. Jejich věkový průměr se pohybuje kolem 48 let, což znamená, že někteří už se blíží věku odchodu do důchodu.

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„Znamenalo by to větší stabilitu rozpisu služeb, menší zátěž pro stávající kolegy a více prostoru na vzdělávání,“ konstatoval ředitel.

Se záchranáři pomáhá univerzita

Podle informací na webu nabízí záchranka zájemcům z řad lékařů základní měsíční tarif ve výši 36 až 52 tisíc korun hrubého podle praxe, k tomu osobní ohodnocení, příplatky, odměny, pracovní poměr na dobu neurčitou, šest týdnů dovolené, placené vzdělávání, stravenky nebo zvýhodněný mobilní tarif.

Hledá lékaře s diplomem v oboru všeobecné lékařství s praxí či atestací v oboru interní lékařství, chirurgie, ARO, urgentní medicína, pediatrie nebo všeobecné praktické lékařství. Hlásit se mohou i lékaři, kteří se na atestaci teprve připravují.

Zlínský kraj potřebuje záchranáře. Univerzita Tomáše Bati otevře nový obor

Zatímco mladé lékaře musí ZZS lákat ze vzdálenějších škol, se záchranáři pomůže Univerzita Tomáše Bati. V programu Zdravotnický záchranář, který otevřela v minulém akademickém roce, studuje zhruba 40 studentů. Podobný počet nastoupí letos. V rámci krajské záchranky jich pracuje asi 160 a během několika následujících let bude potřeba některé z nich nahradit mladými kolegy.

Univerzita má program koncipovaný tak, že už po prvním roce studia mohou studenti pracovat na pozici sanitář, po druhém roce jako ošetřovatel a po ukončení bakalářského studia získají nejen kvalifikaci zdravotnický záchranář, ale také praktická sestra.

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Na den lékařem u záchranky. Krajská zdravotnická služba nabízí studentům stáž

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si...

Studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když jí známá o programu řekla, neváhala. Nikol Nejedlíková z Uherského Brodu strávila jeden den u záchranářů ve Zlíně, kdy sledovala...

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