Mladík při zkracování cesty spadl do příkopu, vážně ho opařil parovod

  14:52
Popáleniny až na 50 procentech těla utrpěl v pátek ráno mladík ve Zlíně. Zkracoval si cestu křovím, za kterým byl příkop a v něm se opravoval parovod, ze kterého unikala pára. Mladík zřejmě uklouzl na blátě, spadl do jámy a vážně se opařil. Letecká záchranná služba jej vrtulníkem přepravila do popáleninového centra v Brně.

Při pádu do jámy s parovodem, který se opravoval, utrpěl muž těžké popáleniny a musel být transportován vrtulníkem ze Zlína do popáleninového centra v Brně. (21. listopadu 2025) | foto: ZZS ZK

Zdravotnické operační středisko ve Zlíně na místo vyslalo záchranářský tým. Kvůli velkému rozsahu popálení vyjela na místo také posádka s lékařem. Podle zasahujícího lékaře mladík utrpěl popáleniny, většinou druhého stupně od pasu dolů a na horních končetinách, na 45 až 50 procentech těla.

„Po podání léků na zklidnění a tišení bolesti, ošetření popálenin a kompletním zajištění v rámci přednemocniční neodkladné péče ho ve stabilizovaném stavu záchranáři šetrně transportovali na heliport Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zde byl předán letecké záchranné službě z Brna k transportu do popáleninového centra,“ uvedli zlínští záchranáři ve zprávě na svém webu.

Před opařením nás zachránila okna, líčí muž náraz autobusu do parovodu

Záchranáři nabádají lidi, aby lidé byli obezřetní, nespěchali a nezkracovali si cestu nevhodnými a nebezpečnými místy. „Bohužel, takové úrazy nejsou výjimkou. Lidé si buď zkracují cestu místem, které pro přecházení není určené, nebo si řeknou ‚To ještě stihnu‘ a přebíhají klidně před jedoucím vlakem,“ upozorňují záchranáři.

Takové případy ovšem často končí tragicky. Podobná událost se stala v úterý 18. listopadu ve Zlíně – Malenovicích, kde muž na kole přejížděl přes trať navzdory světelné i zvukové výstraze těsně před rozjetým vlakem. „Stroj však kolo zachytil a následky byly bohužel fatální,“ uvedli záchranáři.

