Zdravotnické operační středisko ve Zlíně na místo vyslalo záchranářský tým. Kvůli velkému rozsahu popálení vyjela na místo také posádka s lékařem. Podle zasahujícího lékaře mladík utrpěl popáleniny, většinou druhého stupně od pasu dolů a na horních končetinách, na 45 až 50 procentech těla.
„Po podání léků na zklidnění a tišení bolesti, ošetření popálenin a kompletním zajištění v rámci přednemocniční neodkladné péče ho ve stabilizovaném stavu záchranáři šetrně transportovali na heliport Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zde byl předán letecké záchranné službě z Brna k transportu do popáleninového centra,“ uvedli zlínští záchranáři ve zprávě na svém webu.
|
Před opařením nás zachránila okna, líčí muž náraz autobusu do parovodu
Záchranáři nabádají lidi, aby lidé byli obezřetní, nespěchali a nezkracovali si cestu nevhodnými a nebezpečnými místy. „Bohužel, takové úrazy nejsou výjimkou. Lidé si buď zkracují cestu místem, které pro přecházení není určené, nebo si řeknou ‚To ještě stihnu‘ a přebíhají klidně před jedoucím vlakem,“ upozorňují záchranáři.
Takové případy ovšem často končí tragicky. Podobná událost se stala v úterý 18. listopadu ve Zlíně – Malenovicích, kde muž na kole přejížděl přes trať navzdory světelné i zvukové výstraze těsně před rozjetým vlakem. „Stroj však kolo zachytil a následky byly bohužel fatální,“ uvedli záchranáři.