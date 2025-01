Běžkař si na beskydském hřebeni poranil nohu, musel pro něj vrtulník

Pro zlínský klub pracoval neuvěřitelných osmatřicet let. Hrál, trénoval a dělal i funkcionáře. Ladislav Maršík byl jedním ze symbolů hokeje v Baťově městě a pod stropem zimního stadionu je vyvěšený...

Zemřel František Makeš. Restauroval slavné obrazy, odhalil falzifikát Rembrandta

Ve věku 93 let zemřel ve čtvrtek ve Švédsku český malíř, restaurátor a biochemik František Makeš. Řekl to dnes Makešův synovec Petr Makeš. Do poslední chvíle byl fyzicky i mentálně činný, ještě ve...