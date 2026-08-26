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Festival WiFič přiveze do Bílovic příběh o otrávené Bečvě i Cirk La Putyka

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  17:27
V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La...

V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La Putyka, nebude nouze o akrobatické prvky, kdy se umělci ocitají vysoko ve vzduchu nebo se třeba točí v obří obruči. | foto: Cirk La Putyka

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Lucie Výborná
Vica Kerekes v Bratislavě (26. dubna 2024)
14 fotografií
Firma Egoé, která vyrábí městský mobiliář, venkovní nábytek, vestavby do aut nebo mobilní domky, otevře své prostory veřejnosti. V areálu firmy v Bílovicích na Uherskohradišťsku se od 28. do 29. srpna uskuteční devátý ročník multižánrového festivalu WiFič VEN!. Láká především architekty a designéry, program ale nabízí i pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost.

Dodnes vzbuzuje řadu otázek spojených mimo jiné s neúspěšným hledáním viníka. Skutečný příběh otrávené řeky Bečvy, ve které na 40 kilometrech uhynulo na 40 tun ryb, bude jedním z bodů programu letošního festivalu.

Inscenaci Bečva (true crime) přiveze do Bílovic brněnské Divadlo Kam jdeš?. Režisér Petr Michálek, někdejší ředitel Městského divadla Zlín, do hry obsadil tři herečky, které ztvární politiky, vyšetřovatele, novináře nebo rybáře.

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Divadelních představení ale festival nabídne více. Přijede například Cirk La Putyka s představením Splash, diváci uvidí i představení Vivat Messi s mistrem světa ve free style fotbalu Danielem Pražákem nebo snídaňovou pohádku Vandy Kavkové Srnečka v hrnečku.

Makovský a Kovář

Akce zaměřená na design nabídne také hudbu, výstavy, rozhovory a workshopy. Přímo ve výrobních prostorách Egoé je možné si během tří dnů projít výstavu Žně designu. Na ní firma představuje výrobky průmyslového designu, jejich funkčnost i estetickou hodnotu. Kromě toho je otevřená také výstava nazvaná Doba sádrová.

Tato éra je v československém prostředí spojena především se sochaři Vincencem Makovským, který ve Zlíně spoluzakládal Školu umění, a Zdeňkem Kovářem, jeho žákem, jenž později vedl zlínský ateliér tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

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„Nejenže tak odstartovali historii celého oboru navrhování, ale definovali i místo jeho vzniku. Tedy Zlín s jeho baťovskou tradicí,“ upozornil kurátor výstavy Richard Vodička.

Na pódiu se vystřídají kapely jako je Prago Union, Midi Lidi, Ohm Square 30, hudebnice Iva Bittová nebo Jazzový ansámbl ZUŠ Slovácko.

Moderátorka Lucie Výborná, která je součástí festivalu od jeho začátku, povede tentokrát rozhovor například se slovenskou herečkou Vicou Kerekes. Richard Vodička si bude o svém oboru povídat třeba s produktovou designérkou Annou Marešovou, která mimo jiné navrhuje erotické pomůcky pro ženy a v současné době pracuje na podobě lanovky na Ještěd.

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