Registr dárců kostní dřeně rozšířila o 30 tisíc lidí, dostala medaili Za zásluhy

Před čtyřmi měsíci oslavila pětaosmdesáté narozeniny a k nim dodatečně dostala nečekaný dárek – pozvánku do Vladislavského sálu Pražského hradu na předávání státních vyznamenání. Domů do Otrokovic si pak Zdenka Wasserbauerová přivezla medaili Za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví.
Propagátorka dárcovství kostní dřeně Zdenka Wasserbauerová získala jen za...

foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Propagátorka dárcovství kostní dřeně Zdenka Wasserbauerová získala jen za...
Do zlínského registru dárců kostní dřeně se zapsaly také házenkářky hrající za Zlín.
Prezident Petr Pavel pronáší projev při příležitosti předávání státních vyznamenání.
Prezident Petr Pavel přichází s manželkou na předávání státních vyznamenání.
„Překvapilo mne to a hlavně jsem ráda, že se v této souvislosti bude o dárcovství kostní dřeně zase mluvit. Za to jsem vždycky vděčná,“ reagovala stále vitální seniorka.

Neúnavné propagátorce dárcovství kostní dřeně se během let podařilo rozšířit český národní registr dárců o 30 tisíc dobrovolníků, což je zhruba pětina celkového počtu. Zásadně tak přispěla k záchraně mnoha životů.

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

„Medaili dám na nějaké viditelné místo. Aby mi připomínala ty dlouhé roky práce a také to, abych nepolevila, dokud mi to mé zdraví dovolí,“ prozradila.

Rodačka z Nedakonic pracovala většinu života jako ekonomka ve firmě Continental Barum v Otrokovicích. Právě tam uspořádala svou první náborovou akci a přesvědčila stovky dobrovolníků, aby darovali kostní dřeň, a tím pomohli zvýšit šance na záchranu lidských životů.

To bylo v roce 1997, kdy bylo v celém českém registru 11 tisíc lidí. Dnes je jich zhruba 170 tisíc. Wasserbauerová tehdy prožívala příběh dvouletého Honzíka, který onemocněl leukemií, nedočkal se dárce kostní dřeně a zemřel. V nemocnici ležel vedle jejího vnuka, který měl větší štěstí a uzdravil se.

Když lidé dávají naději jiným. Zájemců o darování kostní dřeně přibylo

V sedmapadesáti letech se tak začala aktivně věnovat získávání nových dárců. Díky jejímu úsilí se nejen významně rozšířil registr, ale také vzrostlo povědomí veřejnosti o této problematice. V posledních letech nejvíce nových členů v registru pochází ze Zlínského kraje.

Stále se setkává s mladými lidmi, navštěvuje střední školy a vysvětluje potenciálním zájemcům význam dárcovství kostní dřeně. „Mladí lidé se nám hlásí, ale mohlo by jich být víc. Mají ve svém věku velkou naději, že někomu zachrání život,“ poukázala Wasserbauerová.

Hrdinové mezi námi: ze Zlínského kraje pochází 14 loňských dárců kostní dřeně

V roce 2015 obdržela cenu Via Bona za filantropii a za své nasazení získala titul Srdcařka roku. O rok později dostala cenu Osobnost neziskového sektoru.

Kromě ní převzaly státní vyznamenání i další osobnosti spojené se Zlínským krajem. Medaili Za zásluhy obdržel válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který se narodil a vyrůstal ve Valašském Meziříčí. Mezi oceněnými byl také dirigent Jakub Hrůša, jenž byl v počátcích své umělecké kariéry šéfdirigentem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

