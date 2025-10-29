„Překvapilo mne to a hlavně jsem ráda, že se v této souvislosti bude o dárcovství kostní dřeně zase mluvit. Za to jsem vždycky vděčná,“ reagovala stále vitální seniorka.
Neúnavné propagátorce dárcovství kostní dřeně se během let podařilo rozšířit český národní registr dárců o 30 tisíc dobrovolníků, což je zhruba pětina celkového počtu. Zásadně tak přispěla k záchraně mnoha životů.
„Medaili dám na nějaké viditelné místo. Aby mi připomínala ty dlouhé roky práce a také to, abych nepolevila, dokud mi to mé zdraví dovolí,“ prozradila.
Rodačka z Nedakonic pracovala většinu života jako ekonomka ve firmě Continental Barum v Otrokovicích. Právě tam uspořádala svou první náborovou akci a přesvědčila stovky dobrovolníků, aby darovali kostní dřeň, a tím pomohli zvýšit šance na záchranu lidských životů.
To bylo v roce 1997, kdy bylo v celém českém registru 11 tisíc lidí. Dnes je jich zhruba 170 tisíc. Wasserbauerová tehdy prožívala příběh dvouletého Honzíka, který onemocněl leukemií, nedočkal se dárce kostní dřeně a zemřel. V nemocnici ležel vedle jejího vnuka, který měl větší štěstí a uzdravil se.
V sedmapadesáti letech se tak začala aktivně věnovat získávání nových dárců. Díky jejímu úsilí se nejen významně rozšířil registr, ale také vzrostlo povědomí veřejnosti o této problematice. V posledních letech nejvíce nových členů v registru pochází ze Zlínského kraje.
Stále se setkává s mladými lidmi, navštěvuje střední školy a vysvětluje potenciálním zájemcům význam dárcovství kostní dřeně. „Mladí lidé se nám hlásí, ale mohlo by jich být víc. Mají ve svém věku velkou naději, že někomu zachrání život,“ poukázala Wasserbauerová.
V roce 2015 obdržela cenu Via Bona za filantropii a za své nasazení získala titul Srdcařka roku. O rok později dostala cenu Osobnost neziskového sektoru.
Kromě ní převzaly státní vyznamenání i další osobnosti spojené se Zlínským krajem. Medaili Za zásluhy obdržel válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který se narodil a vyrůstal ve Valašském Meziříčí. Mezi oceněnými byl také dirigent Jakub Hrůša, jenž byl v počátcích své umělecké kariéry šéfdirigentem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.