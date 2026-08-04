Důvodem jeho ubývajících počtů je zejména využití travnatých ploch na zemědělskou půdu, intenzivní hospodaření i postupná ztráta vhodného prostředí pro život.
Projekt bude zkoumat, jak moderní zemědělství ovlivňuje populaci hadilovů písařů. „Pilotní studie proběhne v provincii Free State, kde se rozsáhlé zemědělské plochy překrývají s oblastmi přirozeného výskytu hadilovů,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.
Do projektu budou zapojeny farmy, na jejichž pozemcích tento druh hnízdí. Vlastníci pozemků poskytnou informace o pěstovaných plodinách, používaných agrochemikáliích a způsobech hospodaření.
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„Následně odborníci šetrně mláďatům hadilovů odeberou vzorky krve a provedou stěry z kloaky, a to v rámci pravidelného monitoringu a kroužkování. Vzorky předají k laboratorní analýze pro zjištění, zda jsou v organismu mláďat přítomna rezidua agrochemikálií a jaké látky se případně vyskytují,“ přiblížil ředitel Horský.
Výsledky výzkumu tak pomohou lépe porozumět změnám africké krajiny a navrhnout účinná opatření, která přispějí k ochraně nejen hadilovů písařů.
Ochrana zvířat ve volné přírodě dlouhodobě patří mezi nejdůležitější poslání Zoo Zlín. Do této strategie zapadá i podpora nového výzkumného projektu organizace BirdLife v Jihoafrické republice.
„Zoo Zlín dlouhodobě dokazuje, že moderní zoologická zahrada není jen místem pro poznávání zvířat, ale také významným partnerem při jejich ochraně ve volné přírodě,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec.
Finanční prostředky budou poskytnuty ze sbírky 4Nature, díky níž návštěvníci společně se zoo pomáhají chránit vzácné druhy zvířat přímo v místě jejich přirozeného výskytu.
„Mám radost, že díky sbírce 4Nature mohou návštěvníci společně se zoo přispívat ke konkrétním projektům, které mají skutečný dopad na zachování ohrožených druhů. Podpora výzkumu hadilova písaře v Jihoafrické republice je dalším příkladem toho, že pomoc ze Zlína má dosah daleko za hranice České republiky,“ dodal primátor.
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V kolekci Zoo Zlín se tito dravci s charakteristickou chocholkou poprvé objevili v roce 2002. Doposud se podařilo odchovat 14 mláďat. I letos chovatelé pečují o vylíhnuté mládě.
„Při krmení mláděte používáme loutku imitující hlavu dospělého hadilova, aby u ptáčete nevznikla fixace na člověka. Jakmile mládě zesílí, přesuneme jej k chovnému páru,“ přiblížil postup chovatelů zoolog Václav Štraub.
Dva mladé hadilovy návštěvníci uvidí v průchozí voliéře supů pojmenované Gora Ark, chovné páry jsou umístěny v chovatelském zázemí.
Národní symbol Jižní Afriky
Hadilov písař patří k nejvýraznějším ptákům afrických savan, je také národním symbolem Jihoafrické republiky. Na rozdíl od většiny dravců tráví převážnou část života na zemi.
Potravu loví pomocí dlouhých nohou, na jeho jídelníčku dominují hadi, ještěrky, drobní savci a hmyz. Dorůstá výšky až 150 centimetrů a může vážit až 4,5 kilogramu. Hnízda si staví na osamocených stromech, samice obvykle snáší jedno až tři vejce.
Přestože jde o ikonický druh africké přírody, jeho početní stavy výrazně klesají. V řadě afrických oblasti patří k ohroženým druhům. Hlavními příčinami jsou přeměna přirozených travnatých biotopů na zemědělskou půdu, intenzifikace hospodaření i postupná ztráta vhodného prostředí pro život.