Stopadesátikilovou rybu přivezli z Německa, bude hitem sladkovodní expozice

Bylo zapotřebí několik silných chlapů. Vyza velká totiž není žádný drobeček. „S jistotou můžeme říct, že je to nejstarší a největší sladkovodní ryba, kterou v České republice máme,“ hlásil Erik Schneider, který v Modré pracuje jako potápěč.

Jeseterovitá ryba měří přes dva a půl metru a váží přes 150 kilogramů. Podle dostupných informací k nám skutečně nikdo větší rybu nepřevezl. „Není moc reálné, že by někdo takový kus odlovil ve volné přírodě. Navíc jsou zapotřebí všechna nezbytná povolení od úřadů a naše vyza je očipovaná,“ poznamenal Schneider.

Samičku vyzy piplali v Německu, na specializované farmě nedaleko Gersfeldu, dlouhých 29 let. V Modré se stane hitem sladkovodní expozice zaměřené na původní druhy ryb, které se v minulosti na Moravě vyskytovaly. Unikátní areál tu funguje už více než deset let. Návštěvníci si tu mohou život v rybníce prohlížet buď seshora anebo z podvodního tunelu.

„Od samého začátku jsme chtěli získat vyzy jako vůbec největší ryby. V rybníce už máme dva samečky, ti jsou ale menší. Tak velká samice je unikát, který jsme sehnali jen díky vstřícnosti majitele chovu. Něco takového je v Evropě v podstatě jinak neprodejné,“ vyzdvihl starosta Modré Miroslav Kovářík.

Rybu si vybrali už dopředu, před transportem pak byla oddělená v karanténě. Před jejím příjezdem v rybníce přisolili vodu, aby si gigantický přírůstek lépe zvykl a nebyl ze změny prostředí stresovaný. Vyza jako prehistorický druh ovšem jinak žádné specifické podmínky nevyžaduje, stačí ji pravidelně krmit.

„Je to všežravec, nejraději má menší rybky, používáme i granule pro jeseterovité,“ podotkl Schneider.

Na Moravu se vracejí kdysi vymizelé ryby

Rekordní přírůstek pracovníky areálu těší nejen kvůli centimetrům a kilogramům. „Jde o návrat ryb, které kdysi v řece Moravě byly k vidění, ale kvůli úpravám koryt, přehradám a jezům prakticky vymizely,“ upozornil starosta.

Radost mu udělalo i to, že současně s vyzou z Německa doputovali do Modré i jeseteři hladcí. „To je velká rarita. Máme totiž kompletně všech pět jeseterovitých druhů ryb, kteří sem historicky patří.“

A rekordní vyza? I když má pozoruhodné míry už teď, dá se předpokládat, že se bude dále zvětšovat. Podle odhadů by za deset let mohla mít o dalších padesát kilogramů víc. Vyzy jsou navíc dlouhověké ryby, které se dožívají až přes sto let, takže návštěvníci Živé vody si ji užijí ještě dlouho.

V Modré teď pro ni vymýšlejí jméno, pojmenované tu mají všechny velké ryby. „Nevím, zdali německé nebo české, asi vymyslíme něco univerzálního,“ smál se Kovářík.