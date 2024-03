Redakce nahlásila tři obří výtluky, dva z nich silničáři do 14 dnů opravili

Redaktor MF DNES na všechny tři anonymně upozornil před dvěma týdny silničáře. „Napíšu to technickým službám,“ reagoval ochotně úředník dopravního odboru zlínského magistrátu, k němuž byl telefonát přepojený.

A tak se i stalo a technické služby nerovnost opravily. V Hradské ulici byl výtluk sice u kraje a dal se relativně snadno objet, ovšem byl poměrně hluboký, více než deset centimetrů. Podobné to bylo i s tím na Peroutkově nábřeží poblíž Baťovy nemocnice.

Peroutkovo i navazující Havlíčkovo nábřeží však nejsou v dobrém stavu, nerovností a provizorních oprav je tam více. Město Zlín na příští rok proto chystá kompletní opravu Havlíčkova nábřeží.

Ředitel technických služeb Jakub Černoch řekl, že se největší díry opravují dočasně pouze studenou balenou směsí, která dlouho nevydrží. „Když je to havarijní výtluk, nebo je na důležité komunikaci, tak ho opravujeme bez ohledu na náklady, ale kde to není tak nebezpečné, musíme ještě počkat,“ sdělil Černoch.

Obalovny teplých živičných směsí se rozběhly teprve tento týden. A to byl také argument Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se stará o silnici I/57 v Lidečku.

„Určitě se to opravovat bude, technik o tom ví, bude se na to vypisovat zakázka. Nemáme zatím nikoho, kdo by to udělal,“ vysvětlila pracovnice ŘSD.

Šéf silničářů Karel Chudárek hovořil o tom, že by to mohlo být v dubnu, termín však ještě není daný. Vzhledem k tomu, že tam plánují plošnou rekonstrukci povrchu vozovky, cestáři provizorně výtluk v Lidečku neopravili.