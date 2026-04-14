Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Milan Libiger
  8:56
Příprava plánovaného přístavu Pahrbek v Napajedlích na Baťově kanále se vrátila o krok zpět. Zatímco napajedelská radnice tam chce letos začít stavět sportovní halu, což by mělo podpořit cestovní ruch, Povodí Moravy zápolí s ekologickými aktivisty kvůli povolení.
Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu zastavili aktivisté. (listopad 2025) | foto: vizualizace Povodí Moravy

Ministerstvo pro místní rozvoj loni kvůli nedostatkům zrušilo územní rozhodnutí a vrátilo věc zpátky k vyřízení zlínskému krajskému úřadu. Ten ale v řízení nepokračoval, protože Povodí Moravy žádost o územní rozhodnutí stáhlo. Proč to udělalo a jaké kroky chce učinit dál, přitom nehodlá komentovat.

„V současné době nepovažujeme za vhodné dopředu medializovat naše plánované kroky, a to i s ohledem na zapojené subjekty. K přípravě přístavu Pahrbek se tak nyní nebudeme vyjadřovat,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Další komplikací je, že záměr napadl u soudu spolek Děti Země, který zpochybňuje to, že veřejný zájem převládá nad tím, že se bude zasahovat do území s výskytem chráněných živočichů.

Na Pahrbku žije skokan skřehotavý, ještěrka obecná, užovka obojková nebo bobr evropský. Když výjimku vydal zlínský krajský úřad, ekologové se proti ní odvolali. Ministerstvo životního prostředí ji potvrdilo, což chce spolek zvrátit soudně.

Stále nás neopouští naděje, že se projekt uskuteční,
i když se neustále posouvá.

Robert Podlasstarosta Napajedel

Vznik přístavu naopak podporuje město Napajedla a stále doufá, že nakonec na Pahrbku bude. Sloužit má pro 77 lodí a od řeky by byl oddělený uzavíratelným vjezdovým objektem, přes který po mostě povede cyklostezka.

„Stále nás neopouští naděje, že se projekt uskuteční, i když se neustále posouvá. Podporujeme ho, protože je příležitostí dalšího vodácko-turistického rozvoje lokality,“ zmínil napajedelský starosta Robert Podlas.

Město má na Pahrbku také své vlastní plány. Připravuje tam výstavbu sportovní haly za 150 až 200 milionů korun. Bude v ní hrací plocha pro míčové sporty od házené přes odbíjenou až po sálovou kopanou, včetně tenisového kurtu. Město už má stavební povolení a bude v soutěži vybírat zhotovitele.

„Když to na nic nenarazí, tak bych si přál, abychom realizaci zahájili ještě v letošním roce,“ nastínil Podlas. Vedle haly by město chtělo po jejím dokončení zřídit ještě zázemí pro hasiče a cvičiště pro psy.

14. dubna 2026  8:56

