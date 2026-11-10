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Odpůrce výstavby na Mokré opět odmítl soud. Dlouholetý spor zřejmě končí

Milan Libiger
  9:31
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Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...

Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné domy. (říjen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...
Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...
Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...
Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné...
5 fotografií
Odpůrci nové výstavby ve zlínské čtvrti Mokrá opět a zřejmě definitivně neuspěli u soudu se svými žalobami. V létě jim nedal za pravdu brněnský krajský soud a po jejich kasační stížnosti ani Nejvyšší správní soud v Brně.

Na okraji Mokré má vzniknout nejméně patnáct rodinných domů, čímž se podle nich zhorší dopravní situace. Do místa vede jenom 4,5 metru široká ulice, na níž se sotva vyhnou dvě auta. Její rozšíření přitom omezuje okolní zástavba. Nejvyšší správní soud však tento argument neuznal.

„Na konkrétní šířce této komunikace nezáleží: ani kdyby neodpovídala právním předpisům, neznamenalo by to, že je budoucí výstavba v jejím okolí vyloučena, respektive že tam nelze vymezit zastavitelnou plochu,“ uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Michaela Bejčková.

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Odpůrci neuspěli ani s tvrzením, že se jim zhorší kvalita života, protože po cestě bude jezdit více aut.

„Stěžovatelé v návrhu na zrušení změny územního plánu neuvedli žádné skutečnosti, které by byly natolik závažné, aby vylučovaly zamýšlenou změnu v oblasti, tj. zahuštění jejího zabydlení,“ řekla Bejčková.

Výstavbu umožňuje změna územního plánu, kterou schválili zlínští zastupitelé. Právě tu napadli žalobou odpůrci výstavby.

Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné domy. (říjen 2026)
Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné domy. (říjen 2026)
Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné domy. (říjen 2026)
Pozemky na okraji Zlína v místní části Zlína, kde mají vyrůst nové rodinné domy. (říjen 2026)
5 fotografií

„Jsem rád, že soud rozhodl o tom, že město procesně nepochybilo,“ reagoval primátor Jiří Korec. „Ale za mě to není konec tohoto tématu. Bude třeba dohlédnout na to, aby budoucí výstavba byla v míře, která co nejméně sníží kvalitu života tamním lidem. Myslím tím i dopravní napojení.“

Podle Korce je rozdíl, pokud tam vyroste deset, nebo dvacet domů. Město do toho ale přímo vstupovat už nebude moci a bude to především na posouzení stavebního úřadu. Při schvalování změny územního plánu bylo v textové části uvedeno pět parcel, ale zároveň možnost výstavby až dvaceti domů. Na takový počet domů upozorňovali při projednávání změny i na zastupitelstvu odpůrci výstavby.

Vlastníci stavebních parcel si oddechli

„Nejvyšší správní soud zdůraznil, že soudy mají být při přezkumu územních plánů zdrženlivé, protože jejich rušení zasahuje do ústavně zaručeného práva obce na samosprávu. Ke zrušení má dojít až při porušení zákona v nezanedbatelné intenzitě,“ poznamenal Kamil Šimeček.

Právě on žádal o změnu územního plánu v roce 2020, podle svých slov jako zástupce patnácti rodin, které koupily pozemky dohromady. Na nich má vyrůst patnáct domů a několik dalších může přibýt v budoucnu.

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„Pro nás jako vlastníky pozemků je především úlevou, že po několika letech sporů máme definitivní výsledek,“ sdělil Šimeček.

„Soud v podstatě řekl, že otázku skutečné realizovatelnosti zástavby není třeba řešit při přezkumu územního plánu, ale až v navazujících povolovacích řízeních,“ zmínila Eva Štauderová, advokátka tří odpůrců, z nichž jeden zastupuje veřejnost.

Připomněla, že kromě špatného dopravního napojení šlo i o blízké ochranné pásmo vysokého napětí. Podle ní se město mělo těmito námitkami zabývat důsledněji.

„Teprve v dalších řízeních se ukáže, zda bude možné zástavbu v podobě předpokládané územním plánem skutečně povolit a realizovat,“ dodala Štauderová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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