Střední škola nabídne ve Zlíně po čtrnácti letech obor pro dětské sestry

10:37 , aktualizováno 10:37

Do studijní nabídky ve Zlínském kraji se po čtrnáctileté pauze vrací pomaturitní obor diplomovaná dětská sestra. Jeho historie sahá až do roku 1953, jeho návratu do nabídky předcházely dlouhé peripetie. Od září jej bude vyučovat zlínská vyšší odborná zdravotnická škola.