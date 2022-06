Regionální univerzity se spojily. Doufají, že tak zastaví odliv mozků

Školy chtějí také sdílet informace a pomáhat regionům, aby z nich vzdělaní lidé neodcházeli do Prahy, Brna a podobně.

„Nechceme naši zemi vyvíjet směrem k banánové republice, kdy hlavní centra jsou ve velkých městech a na venkově není nic. Chceme vyrovnanou kvalitu života v regionech, protože díky tomu se bude zvyšovat nejen konkurenceschopnost krajů, ale celé republiky. Naším cílem je, aby se kvalifikovaní lidé z regionu měli kam vrátit, aby tady měli kvalitní prostředí pro život,“ vysvětlil rektor Univerzity Tomáše Bati a předseda MUR Vladimír Sedlařík.

Rada nechce být konkurencí jiných institucí, například České konference rektorů nebo Rady vysokých škol.

Jde o spojení menších a mladších univerzit, které mají sídla v krajích, například Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Hradec Králové, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity v Plzni, Technické univerzity v Liberci nebo Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Školy spolu začaly více komunikovat během uplynulých dvou let spojených s epidemií covidu a teď i s ukrajinskou krizí. Ukázalo se, že přístup krajů k univerzitám se mnohdy liší a ne všude je ideální. Díky nově vzniklé radě by se to mělo změnit.

V praxi už si to vyzkoušela třeba Slezská univerzita v Opavě, když se během covidu inspirovala zlínskou univerzitou, která začala se studenty nabízet dobrovolné doučování dětí v době uzavřených škol.

Školy se chtějí inspirovat navzájem

„Je to projekt v hodnotě 2,4 miliardy korun, podílet se na něm budeme my, kraj i město. Už jsme podepsali memorandum. A to je jedna z věcí, kterou bychom chtěli přenést do jiných krajů a univerzit,“ upřesnil rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja.

„Proto jsme tuto radu založili, naším cílem je sdílení zkušeností, informací i vytvoření společné síly, která by vůči regionům působila a ukázala, že regionální univerzity jsou tady proto, že jsme schopní kraj posunout jinam. Čím silnější budou regiony, tím silnější bude Česká republika,“ doplnil.

„Pokud budeme moci doložit, že nějaký systém práce mezi univerzitou a krajem funguje, tak je zřejmé, že to bude fungovat i jinde,“ zdůraznil Sedlařík. Opavská univerzita také chystá smlouvu s krajem o podpoře excelentních vědců.

Zlínská univerzita chce zase s krajem obnovit diskusi o podpoře talentovaných studentů a chce více propojit akademickou sféru s praxí.