Zabil v opilosti a bez řidičáku člověka v protějším autu. Hrozí mu 6 let

K dopravní nehodě čtyř aut došlo v podvečer 14. ledna u obce Zlechov na Uherskohradišťsku. Při nehodě zemřel šedesátiletý muž a další tři lidé byli zranění, z toho jeden těžce.

„Osmadvacetiletý řidič vozidla Ford Tranzit tam tehdy při jízdě ve směru od Uherského Hradiště přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem Škoda Fabia. Po střetu byla fabie odhozena do protisměru a tam narazila do vozidla Opel Astra jedoucího taktéž od Uherského Hradiště. Ford po střetu s fabií rovněž narazil do dalšího automobilu, a to do vozu Škoda Rapid jedoucího od Brna,“ popsala průběh nehody krajská mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Řidič tranzitu usedl za volant pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal 1,36 promile alkoholu. Měl zadržený řidičský průkaz, protože dva měsíce před touto nehodou opilý boural v Ostravě. Tam účastníci dle policie vyvázli bez zranění či s lehkým.

„Také z tohoto důvodu jsme muže po nehodě zadrželi a následně předložili na okresní státní zastupitelství žádost o podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na druhý den tak skončil ve vazbě,“ řekla Kyšnerová.

V tomto týdnu policejní vyšetřovatel ukončil práci na tomto spisu a předal ho státnímu zástupci. Navrhuje, aby byla podána žaloba proti obviněnému pro přečiny usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení hrozí muži až šest let vězení.