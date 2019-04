Za nelegální výrobu cigaret v bývalé školce dostali muži pět let vězení

Obžalovaní vinu popřeli. Za zkrácení daně a porušení práv k ochranné známce všem hrozilo až desetileté vězení. Rozsudek není pravomocný.

Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová vyčíslila škodu způsobenou státu na spotřební dani na více než 1,5 milionu korun. U DPH mohla být přes 500 tisíc korun, v tomto případě však zůstala pouze ve stadiu pokusu.

Podle spisu se však část obžalovaných připravovala na výrobu většího množství cigaret, kdy by hrozil daňový únik až 51 milionů korun.

Hájili se mimo jiné tím, že nešlo o výrobky podléhající spotřební dani a nikomu nenabízeli cigarety k prodeji.

Nelegální podnikání podle obžaloby zahájili Menšík a Koutný, který bývalou školku vlastnil. Menšík uvedl, že hodlali vyrábět malé série cigaret s logem konkrétních restaurací a podniků, které by od nich výrobky kupovaly.

S přispěním dalšího obžalovaného, Jiřího Loučky, sehnali starší výrobní a balicí linku, použitelná však byla jen ta balicí. Zaplatili za ni 300 tisíc korun, u finančního úřadu však uvedli, že stála tři miliony korun a neúspěšně se pokusili uplatnit vyšší odpočet DPH.

Loučka dostal podmíněný trest na tři roky se čtyřletou zkušební dobou.

Po renovaci linku potřebovali Menšík s Koutným podle obžaloby vyzkoušet při plné zátěži, koupili proto zhruba 600 tisíc padělků cigaret. Podle odborníka z firmy, která stroj opravovala, byla linka schopna v ideálních podmínkách zabalit až 200 krabiček cigaret za minutu.

Obžalovaní podle spisu od konce roku 2016 do března 2017 zabalili přes 550 tisíc cigaret, a to do krabiček opatřených ochrannými známkami a nápisy Marlboro. Následně je vkládali do celofánového obalu a kartonů.

Podle spisu vyrobili a předali dalším lidem ke spotřebě nelegální padělky, které nebyly zdaněny spotřební daní. Zneužili také ochrannou známku Marlboro.

Kriminalisté s celníky dále zjistili, že dva z obžalovaných připravovali výrobu a následný prodej dalších asi 20 milionů kusů nezdaněných cigaret. Oslovovali společnosti z České republiky i ze zahraničí ve snaze pořídit si výrobní linku na cigarety. Postupně si podle policie obstarávali materiál potřebný k výrobě cigaret a sháněli a kontaktovali případné distributory.

Padělané cigarety obžalovaní podle spisu prodávali za podstatně nižší ceny, než je běžné. Na krabičkách scházely povinné odstrašující obrázky, nepravé byly i kolky.

Na nezákonném podnikání se podle spisu podíleli i Marcela Polsterová, která se podle žalobkyně starala o účetnictví, a Richard Řezníček, který stroj po převozu do Chropyně seřizoval a cigarety dále nabízel potenciálním zákazníkům. Polsterové soud uložil podmíněný trest dvou let se zkušební dobou tří let, Řezníčkovi 2,5 roku se zkušební dobou čtyř let.