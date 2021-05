Firmy už řeší zdražování surovin, ceny letí nahoru o desítky procent

Ve srovnání s rokem 2019 šlo dokonce téměř o šedesátiprocentní pokles.

„Je to nejhorší výsledek za dobu trvání současné ekonomické krize a pravděpodobně nejhorší výsledek za dobu trvání společnosti TajmacZPS,“ upozornil finanční ředitel firmy Jan Kurinec.

Na začátku loňského roku ještě nebyla koronavirová krize, po jejímž nástupu jsou odběratelé velkých strojírenských zařízení opatrní. Svůj vliv mají stále zdravotní absence zaměstnanců a také mezinárodní omezení, protože Tajmac-ZPS je z větší části exportní firma.



A projevuje se i nebývale velký nárůst cen některých energií a materiálů potřebných k výrobě, s čímž se potýkají i další výrobní podniky v kraji.

„Pokud máme obavy, pak z nových globálních komplikací, o nichž zatím nevíme, a dále z toho, že si sami zhoršíme to, co by mohlo být řešeno rozumně. Na mysli mám bezprecedentní růst cen elektřiny od počátku roku,“ zmínil Kurinec.

Na energetické komoditní burze v Praze stála ještě loni na podzim megawatthodina zhruba 40 eur (cca tisíc korun), dnes je to kolem 70 eur (téměř 1 800 korun). Otázka je, jak se budou ceny dál vyvíjet s ohledem na nákup energie na příští rok. Pro letošek ji mají firmy většinou zajištěnu.



Ale nejde jen o energie. „Ceny materiálů jsou oproti roku 2020 výrazně vyšší,“ upozornil ředitel Slováckých strojíren Uherský Brod Jiří Rosenfeld. „Pokud jde o ocel, měď či hliník, tak o 20 a většinou až o 70 procent, u elektrické energie a technických plynů o 10 až 15 procent.“

Strojírny zaznamenaly v prvním kvartálu letošního roku pokles tržeb o zhruba pět procent. „Má to mnoho příčin, jednou z nich je i pokles poptávky a s ním související tlak na snížení cen,“ nastínil Rosenfeld.

Na trhu je nedostatek plastu

Výrobu prodražují také vyšší náklady na dopravu surovin. Firmy mají obavy z rozbíhající se inflace, až hyperinflace, což může zásadně ovlivnit následující období. K tomu se přidávají i potíže se sháněním výrobních materiálů.

Zlínské plastikářské společnosti Spur komplikuje život nedostatek plastu na trhu a téměř stoprocentní navýšení jeho ceny.



„Osobně se opravdu obávám hyperinflace, což povede ke zdražení energií a vstupních materiálů, například i kovů, hliníků nebo dřeva, takže cokoli plánovat, investovat nebo stavět bude s ohledem na nestabilní ceny ještě složitější,“ naznačil ředitel Spuru Tomáš Dudák.

Společnost měla první tři letošní měsíce lepší než ty loňské, což bylo dáno hlavně tím, že se zaměřila na výrobu respirátorů. Zájem o ně však během letošního jara výrazně poklesl. „Letos se chystáme rozjet novou výrobu lisovaných panelů, kterou plánujeme už dva roky. Ta zřejmě nahradí výrobu respirátorů,“ nastínil Dudák.

Platí však, že plánovat budoucnost, byť jen pro letošní rok, je pro výrobní podniky velmi obtížné. Ale navzdory zmíněným komplikacím doufají ve zlepšení situace. Už jen proto, že se některé trhy po možném odeznění pandemie a omezujících opatření více rozhýbou.

Otrokovická pneumatikárna Continental Barum počítá s tím, že letošní rok bude lepší než loňský, kdy chtěla vyrobit přes 20 milionů osobních plášťů, ale zejména kvůli častějším onemocněním zaměstnanců to nebylo ani 17 milionů. Pro tento rok je plán 19 milionů. Nákladních plášťů vyrobila loni 1,3 milionu oproti plánovaným 1,5 milionu, což je cíl letošního roku.

České zbrojovce chybí pracovníci

„Momentálně jede výroba osobních i nákladních plášťů podle plánovaných objemů. Na případné výkyvy v poptávce reagujeme operativně,“ hlásila mluvčí Continentalu Barum Regina Feiferlíková.

Také Česká zbrojovka Uherský Brod doufá v dobrý letošní rok. Ten loňský se jí podařilo zvládnout podle plánu. „Výsledky prvního čtvrtletí jsou pozitivní,“ naznačil mluvčí společnosti Radek Hauerland. „Stále platí, že máme vysoké objednávky, které se snažíme uspokojovat.“

„Nejvíce nás omezuje nedostatek pracovních sil,“ předestřel Hauerland. „V současné době máme neobsazených více než sto pracovních pozic, zejména v oblasti středních technických kádrů.“

Podniky také stále musejí každý týden zaměstnance testovat kvůli koronaviru. Některé přistoupily také k očkování. „Testování zaměstnanců i očkování nám zajišťuje poliklinika Můj lékař. Díky efektivně nastavenému systému je průběh testování velmi rychlý,“ uvedl Hauerland.

V TajmacuZPS zajišťuje očkování závodní lékařka. „Zatím však v rozsahu dostupnosti vakcín a ve schválených věkových kategoriích,“ upozornil Kurinec.