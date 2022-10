Ryby ze Zborovic mají šanci přežít Vánoce, po výlovu je vypustili jinde

Při sobotním výlovu Zborovského rybníka uvázlo v obří síti překvapivě nejvíc dvouletých amurů. Rybáři jich napočítali přesně 3 620, což je ještě o poznání více než při nedávném výlovu sousedního Slížanského rybníka.

Ani jedna z ryb ovšem na vánočním stole neskončí. „Staráme se o zarybnění našich sportovních vod, naše ryby nejsou na prodej,“ vysvětluje předseda Moravského rybářského svazu v Kroměříži Petr Kovář.

Změnu ve strategii chovu si vyžádali pytláci, kteří odlehlé rybníky dokázali dřív vyplenit až z poloviny.

Svazový hospodář Vlastimil Hrabec tušil dobrý sobotní výsledek dlouho před začátkem výlovu, jenž začal pro rybáře už ve čtvrtek. Tehdy se několik z nich vydalo do Zborovic zvednout zdymadlo, odpustit vodu a přímo na dno rybníka rozmístit podložní síť.

Když Hrabec po jejich výkonu spatřil zčeřenou hladinu plnou ploutví, spokojeně si zapálil cigaretu. „Ulevilo se mi, ve zbylé vodě se to jen hemžilo velkou spoustou ryb,“ pochvaluje si. „Jenom jsme nevěděli, kterých bude nejvíc.“

V sobotu Hrabcovu spokojenost ještě znásobil pohled do obří sítě, v níž se objevilo i 1 116 malých candátů. Rybáři se přitom na tohoto citlivého dravce při výsadbě nijak nespecializují, pravidelně očekávají spíš velkou „úrodu“ kaprů či amurů.

„O to větší je naše radost,“ těší rybáře Jiřího Toboláka z Hulína. „Spousta candátů teď poputuje oživit hlavně kroměřížský rybník Opleta.“

Do Zborovic jezdí pomáhat pravidelně, tentokrát se zapojil do očisty ryb, jež osm nejzdatnějších mužů překládalo ze sítí do přepravek. Na břeh je musel vytahovat bagr. Rybáři přitom často byli až po kolena zaboření v bahně, které jim ztěžovalo posun kupředu.

Výlov dalšího rybníka je už v sobotu

„Ryby se musí zbavit hrubých nečistot ve špince, tak říkáme čisticí kádi,“ popisuje očistnou proceduru Tobolák. „Následuje rychlý rybí transport na třídicí stůl, odkud je další skupina přemisťuje přímo do kádí s nápisy podle jejich druhu. I když ryby na vzduchu něco vydrží, pracovat se musí stále v rychlém tempu. Spíš než vzduch jim vadí bahno, které se lepí na žábry.“

Kolem Zborovského rybníka se v sobotu ráno sešlo na třicet rybářů. Všichni patří k dobrovolníkům a za tři nebo i více hodin těžké práce při výlovech si nenárokují žádnou odměnu.

„Všichni, co tady přikládají ruku k dílu, milují ryby a já nejsem výjimkou,“ říká Pavel Kraťoch z nedalekých Jarohněvic, odkud přijel s bagrem. „Vytahovat nádoby plné ryb, to by byla ohromná dřina, takže to za lidi udělá můj bagr. Jeden náklad je těžký zhruba sedmdesát kilo, možná o něco víc,“ popsal.

Rybáři se do Zborovic vrátí už ve čtvrtek, kdy budou pokládat podložní síť v tamním Dlouhém rybníku. Výlov je na programu v sobotu 15. října od 8 hodin.