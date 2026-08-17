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Zlínské torzo padne do dvou týdnů, demolice jde podle plánu

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  17:16
Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026)

Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026)
Demolice budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračuje. (11....
Demolice budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračuje. (11....
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Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do čtrnácti dnů. Oznámil to ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Objekt s jedenácti nadzemními podlažími firma vlastní a měla v něm sídlo. Bourací práce dnes pokračovaly jedenáctým dnem.

„Demoliční práce běží podle plánu. Pokud vše půjde dobře a nestane se něco nepředpokládaného, tak to vypadá, že do 14 dnů by torzo mohlo být nahrubo zbouráno,“ uvedl Schmidt.

Ze zbylého východního křídla budovy je nyní zbouraná téměř polovina. Demolice začala předminulý týden v pátek. Stěžejní část prací obstarává stotunový bourací bagr s hydraulickými nůžkami, který zničenou budovu odshora rozebírá.

Demolice torza jako atrakce. Lidé do Zlína jezdí i z dálky, na nebezpečí často nedbají

Na odstranění objektu si demoliční firma Build Synergy, která práce zajišťuje, vyhradila 25 pracovních dní. Z objektu by mělo zbýt odhadem 140 tisíc tun suti, kterou bude zapotřebí roztřídit a odvézt.

7. srpna 2026

Hasiči požár budovy likvidovali téměř dva týdny. Definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O několik dní dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.

Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně její polovina.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Potrvá to podle policistů několik měsíců. Známá zatím není ani výše škody. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.

14. července 2026
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OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy

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