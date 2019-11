Zlín rozšíří počet lokalit, kam nesmějí psi. Náhradou jim staví hřiště

Majitelé psů ve Zlíně si musí dát pozor, kam se svými čtyřnohými mazlíčky vkročí. Město totiž přišlo s novou vyhláškou, která omezuje pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Přibyly v ní některé lokality, kam lidé se zvířaty nesmějí, upravuje také pravidla při uvazování psů například před obchody.

„Rozhodli jsme se tak na základě požadavků občanů. Ti často volají po tom, aby se omezil pohyb psů z důvodu bezpečnosti, zejména dětí,“ vysvětlil náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Vyhlášku už schválilo zastupitelstvo, nabýt platnosti by měla během listopadu.

Novinka okamžitě vzbudila vášně především mezi pejskaři. Zakazuje totiž pohyb se psem například na náměstí v městské části Malenovice nebo ve velké části Centrálního parku na Jižních Svazích. Ten přitom k procházkám majitelé psů hojně využívají. Teď však budou muset omezit svůj pohyb pouze na chodníky, na travnaté plochy mají vstup zakázán.

„Chodívám sem pravidelně se psem na vodítku a žádnou konfliktní situaci jsem nezažil. Takových lidí tu projde spousta, nevím, proč je potřeba něco zakazovat,“ zlobí se Libor Svoboda.

Opozici chybí podrobnější zdůvodnění

A vyhlášku kritizuje také opozice. Zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21) poukazuje na to, že důvodová zpráva k vyhlášce se neopírá o žádná data přímo z terénu.

„Nejsou v ní vyjádření kynologických klubů, policie, občanů. Chybějí čísla, zda tu dochází k útokům psů na člověka či nějaké jiné zvíře. Neviděl jsem žádné důvody, proč takovou vyhlášku dělat,“ poznamenal Juráš.

Podle něj chybí i zdůvodnění, proč se město rozhodlo omezit pohyb psů právě ve zmiňovaných lokalitách.

„Jsou to místa s největší koncentrací lidí a hlavně dětí. Respektuji, že někdo by vybral třeba jiné plochy, ale je to na naší zodpovědnosti,“ reagoval Landsfeld.

Podle něj je jasné, že tato problematika rozděluje veřejnost na dvě části. Zdůraznil ale, že město chce vyhovět lidem, kterým všudypřítomný pohyb psů vadí, i samotným pejskařům.

„Sice některá místa omezujeme, na druhé straně otevíráme prostranství, která jsou pro pohyb psů přímo určená,“ uvedl Landsfeld s tím, že v nejbližších dnech se město chystá zpřístupnit už třetí psí hřiště.

Všechny tyto plochy jsou na Jižních Svazích, hřiště fungují u 1. segmentu a poblíž ulice Družstevní. Nově se otevře oplocená plocha s cvičebními agility prvky v blízkosti Centrálního parku.

S dalšími hřišti se počítá i do budoucna. „Zatím to vychází, že jsme schopni postavit zhruba jedno za rok. Nejsložitější je najít vhodné plochy, které jsou v majetku města,“ nastínil Landsfeld.

Na místě hrozí až desetitisícová pokuta

Městská policie vyhlášku vítá. Podle zástupce ředitele Pavla Janíka lidé upozorňují strážníky na nevhodné chování majitelů psů pravidelně.

„Důležité také je, že jsou definovány konkrétní plochy. Například do parků v centru města psi nesměli už předtím, ale omezovaly je jen zákazové cedule, nyní je to přímo ve vyhlášce,“ zmínil Janík.

Ocenil i fakt, že pes bez dozoru uvázaný třeba před obchodem musí mít nově náhubek.

Lidem, kteří vyhlášku poruší, hrozí na místě pokuta do 10 tisíc, ve správním řízení pak až 50 tisíc korun.

„Chceme ale působit především preventivně a lidem spíše domlouvat, vysvětlit, že tu vůbec nějaká vyhláška platí. Když je ale potkáme podruhé, potřetí, pak už přijde sankce,“ doplnil Janík.