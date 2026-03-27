Výdejní boxy překáží řidičům ve výhledu. Valašské Meziříčí už problémy řeší

Autor:
Radnice ve Valašském Meziříčí řeší nárůst počtu výdejních boxů doručovacích společností. Ve městě je jich nyní kolem padesáti od různých společností. A některé z nich stojí na nevhodných místech.

Radnice ve Valašském Meziříčí řeší nevhodně umístěné výdejní boxy doručovacích společností. (březen 2026) | foto: Město Valašské Meziříčí

„V uplynulých letech rostly bez předchozí konzultace s radnicí a často v nevhodných lokalitách,“ uvedl starosta Robert Stržínek. Podle něj si město uvědomuje, že po těchto boxech je mezi lidmi poptávka a využívá je i radnice. Chce však dát jejich fungování řád.

S Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a zástupci hlavních doručovacích společností proto jednal o pravidlech pro jejich umisťování. „Je dobře, že se společnosti zavázaly k dodržování kodexu APEK, který se zabývá nejen minimalizací vizuálního smogu, ale také zátěže boxů pro obce a maximalizaci komfortu pro spotřebitele,“ zmínil Stržínek.

Tři velmi problematické boxy

Vznikla tak dohoda, že další umisťování se bude dělat po konzultaci s radnicí. Město již vytipovalo tři ze skoro padesáti boxů, které jsou problematické z hlediska bezpečnosti dopravy. Nacházejí se v ulici Králova, na Křižanově pile a v Koutech.

OBRAZEM: Ruší a hyzdí památky. Čtenáři sdílejí své zkušenosti s výdejními boxy

„Zejména v ulici Králova, kde jsou umístěny boxy prakticky všech společností, s nimiž jsme jednali, je situace vzhledem k blízkosti panelového sídliště, základní školy a také po zavedení MHD do této lokality velmi problematická,“ poznamenal starosta.

Pro tuto lokalitu se nyní bude hledat vhodné řešení. „Ve zbývajících dvou případech pak budeme situaci řešit individuálně přímo s dotčenými společnostmi,“ naznačil Stržínek.

„Zároveň jsme se bavili také o možnosti vhodně umístěnými výdejními boxy více pokrýt i šest našich městských částí. Tím by došlo ke snížení dopravní zátěže centra města a občané by se tak k této službě snáze dostali,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Majitel hasil své auto před domem marně. Plameny ho celé zlikvidovaly

Hasiči likvidovali požár osobního vozidla v obci Krhová nedaleko Valašského...

K odpolednímu požáru osobního vozidla vyjížděli v sobotu hasiči z centrální stanice Valašské Meziříčí. V nedaleké obci Krhová začal hořet automobil zaparkovaný před rodinným domem.

Lidi už týdny obtěžují záhadné výstřely. Podivné zvuky slyší i v noci, nemohou spát

Premium
Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Někdy jsou slyšet každých deset minut, jindy třeba půl dne vůbec. Rány, které se ve dne i v noci ozývají v blízkosti dvou ulic v Uherském Hradišti, popisují místní obyvatelé jako výstřely nebo...

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  16:12

Místo podmínky vězení. Soud výrazně zpřísnil Ukrajincům trest za smrt muže

Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek výrazně zvýšil trest dvěma Ukrajincům za zabití muže ze Slovenska při potyčce v Luhačovicích na Zlínsku. Místo podmíněného trestu si odpykají ve věznici s ostrahou...

26. března 2026  14:19

Zlínská Univerzita Tomáše Bati slaví 25 let, má velké plány do budoucna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním...

Tvoří ji šest fakult, navštěvuje ji téměř deset tisíc studentů z celého světa, má tisícovku zaměstnanců a ve Zlíně funguje už 25 let. Univerzita Tomáše Bati si výročí připomněla středečním...

26. března 2026  13:13

Děti stále častěji trpí krátkozrakostí. Na vyšetření čekají okolo tří měsíců

Mezi pověry (kromě doporučovaného chroupání mrkve) patří i to, že pokud si dítě...

Tráví příliš mnoho času tím, že se dívají velmi zblízka na obrazovku, a velmi málo tím, že se pohybují venku na denním světle. Zrak se kvůli tomu nevyvíjí tak, jak by měl, a děti na základních, ale...

26. března 2026  9:09

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

Momentka z amatérského fotbalu.

Fotbalová korupční kauza se od policie a žalobců posouvá na soud. Návrh na vazbu padl u pěti obviněných, tři projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli...

26. března 2026  9:01

Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem, zasáhli strážníci

Agresivní cizinec ve Zlíně zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem. (březen...

Vážný násilný incident řešila městská policie ve Zlíně. Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji i manželku nožem, zpacifikovali ho až přivolaní strážníci. Událost se odehrála ve...

25. března 2026  17:52

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Momentka z třetiligového zápasu fotbalistů Rosic (v žlutém) proti Zlínsku...

Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z...

25. března 2026  17:42

Kroměříž si letos připomene Miloše Macourka, chystá také městské slavnosti

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

Turistická sezona v Kroměříži vypukne 28. března v půl desáté dopoledne, kdy ji na zámku slavnostně odstartuje výstřel z děla a program historické skupiny Biskupští manové v uniformách arcibiskupské...

25. března 2026  16:03

Lidi už týdny obtěžují záhadné výstřely. Podivné zvuky slyší i v noci, nemohou spát

Premium
Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Někdy jsou slyšet každých deset minut, jindy třeba půl dne vůbec. Rány, které se ve dne i v noci ozývají v blízkosti dvou ulic v Uherském Hradišti, popisují místní obyvatelé jako výstřely nebo...

25. března 2026  12:57

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Poslední papučáři v Kloboukách. Manželé udržují tradiční řemeslo i v důchodu

Marie a Jaroslav Kolínkovi jsou zřejmě poslední zástupci kdysi rozšířeného...

Před sto lety se vyráběly papuče skoro v každé domácnosti ve Valašských Kloboukách. Dnes už se toto řemeslo udržuje jen v jediné rodině. Marie a Jaroslav Kolínkovi vyrábí a prodávají tradiční...

25. března 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.