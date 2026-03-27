„V uplynulých letech rostly bez předchozí konzultace s radnicí a často v nevhodných lokalitách,“ uvedl starosta Robert Stržínek. Podle něj si město uvědomuje, že po těchto boxech je mezi lidmi poptávka a využívá je i radnice. Chce však dát jejich fungování řád.
S Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a zástupci hlavních doručovacích společností proto jednal o pravidlech pro jejich umisťování. „Je dobře, že se společnosti zavázaly k dodržování kodexu APEK, který se zabývá nejen minimalizací vizuálního smogu, ale také zátěže boxů pro obce a maximalizaci komfortu pro spotřebitele,“ zmínil Stržínek.
Tři velmi problematické boxy
Vznikla tak dohoda, že další umisťování se bude dělat po konzultaci s radnicí. Město již vytipovalo tři ze skoro padesáti boxů, které jsou problematické z hlediska bezpečnosti dopravy. Nacházejí se v ulici Králova, na Křižanově pile a v Koutech.
„Zejména v ulici Králova, kde jsou umístěny boxy prakticky všech společností, s nimiž jsme jednali, je situace vzhledem k blízkosti panelového sídliště, základní školy a také po zavedení MHD do této lokality velmi problematická,“ poznamenal starosta.
Pro tuto lokalitu se nyní bude hledat vhodné řešení. „Ve zbývajících dvou případech pak budeme situaci řešit individuálně přímo s dotčenými společnostmi,“ naznačil Stržínek.
„Zároveň jsme se bavili také o možnosti vhodně umístěnými výdejními boxy více pokrýt i šest našich městských částí. Tím by došlo ke snížení dopravní zátěže centra města a občané by se tak k této službě snáze dostali,“ dodal.