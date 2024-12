Zimní tipy na výlety? Svítící zoo, zřícenina, lesopark či dechberoucí výhledy

Pro lepší orientaci přináší MF DNES ve spolupráci s destinačními společnostmi ve Zlínském kraji desítku tipů, kam v tomto období vyrazit.

Výběr je zaměřen na místa s nevšedními zážitky nebo pozapomenuté, ale půvabné lokality, které v zimě vyniknou ještě víc než v jiných ročních obdobích. Zastoupena jsou města, malé obce i divoká příroda. Kam se tedy vydat?

1 Svítící i živá zvířata

Mohlo by se zdát, že procházet v zimě ospalým areálem zoologické zahrady nebude kdovíjak zábavné. Zlínská zoo naopak v tomto čase nabízí originální podívanou. Od dnešního dne zdobí areál speciální výzdoba se zářícími siluetami slonů, tapírů, nosorožců, rejnoků a dalších zvířat.

Lidé mohou nosit dárky i zvířatům skutečným a položit je před vánoční strom u zámku Lešná. Největší úspěch bude mít ovoce, zelenina, oříšky, ovesné vločky, luštěniny či rýže. V pátek 27. prosince a v pondělí 30. prosince je navíc pro zájemce připravená mimořádná komentovaná prohlídka s představením zvířat. Začíná v 10 hodin u tučňáků a pokračuje povídáním u dalších zvířat.

Zoo je otevřena denně a hostům zajistí teplé občerstvení místní restaurace či čokolatérie. A ještě jeden bonus – od Štědrého dne až do 5. ledna mají děti do 12 let vstup za symbolickou jednu korunu.

2 Ke kostelíku a zřícenině

Není to trasa, kudy by proudily davy turistů, přesto v sobě ukrývá kouzelný, klidně celodenní výlet. Stačí zamířit z Provodova přes starobylý hrad do lázeňského města Luhačovice. Výhodou je, že se dá na nástup devítikilometrové túry pohodlně dostat ze Zlína, a to i hromadnou dopravou. Stačí vystoupit na zastávce Provodov, Maleniska.

A co bude po cestě k vidění? V prvé řadě krásný poutní kostelík Maleniska s venkovním oltářem i studánkou. Výlet pokračuje po naučné stezce ke zřícenině hradu Starý Světlov, jehož tajemství v posledních letech odhalují archeologové.

Odtud se nabízí vydat se kolem přehrady až do Luhačovic a výlet zakončit prohlídkou lázeňských památek a teplými dobrotami v některé z kaváren nebo restaurací. Zároveň dát taky odpočinout unaveným nohám, protože po trase se hodně chodí do kopce. Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko doporučuje si výlet ozvláštnit, stačí si stáhnout do mobilu Zvukovou mapu Luhačovic a při procházce městem se dozvědět spoustu zajímavostí.

3 Pohádkové Bílé Karpaty

Kdo by neznal Velkou Javořinu? Nejvyšší hora na moravsko-slovenském pomezí Bílých Karpat bývá oblíbeným cílem výletníků. Řada z nich sem míří v letních měsících, ale podle odborníků na cestovní ruch z Regionu Slovácko je výjimečný zážitek vydat se sem v zimě.

Výstup není tak náročný, jak by se mohlo zdát, a odměnou jsou dechberoucí výhledy na českou i slovenskou stranu. Při troše štěstí se tu mohou na jiskřivém sněhovém koberci zrcadlit i rakouské Alpy.

Možností výstupu na Velkou Javořinu je několik. Nejkratší trasa vede od parkoviště na Kamenné boudě, kam se dá dostat ze Strání. Jde o necelých pět, nijak zvlášť náročných kilometrů.

Další trasy vedou přímo ze Strání, Vápenek nebo Nové Lhoty. Zázemí na vrcholu Velké Javořiny nabídne známá Holubyho chata. A kdo touží po speciálním zážitku, měl by si výlet naplánovat přímo na Silvestra. To se na vrcholu každoročně koná setkání česko-slovenském vzájemnosti se zapálením vatry, muzikou i krajovými pochutinami.

4 Skotačení v lesoparku

Kdo hledá kombinaci zábavy, poučení a pobytu v přírodě, může vyzkoušet kroměřížský lesopark Barbořina. Zvláště pro rodiny s dětmi je to ideální destinace, která se dá bez problémů projít i v čepicích, rukavicích a zimních bundách. Dostat se sem dá autem i hromadnou dopravou. Jak doporučuje Destinační společnost Kroměřížsko, optimálním výchozím bodem je ulice Kazimíra Rudého.

Mírný kopeček zvládnou i děti a během cesty k lesoparku se lze pokochat hezkým výhledem na Kroměříž i Hostýnské vrchy.

Lesopark Barbořina v Kroměříži zdobí interaktivní naučná stezka.

Samotný lesopark protíná Naučná stezka veverky Čiperky. Je zaměřená na lesní zvířata, ale také na ekologii. Na devíti stanovištích jsou pro děti nachystány interaktivní prvky se skládačkami a tajenkami. Například si tu mohou vyzkoušet rozpětí křídel různých ptáků nebo se dozvědět, co se smí a naopak nesmí v lese jíst.

Procházka i s plněním úkolů zabere zhruba hodinku. Na místě je i nový fotopoint ve tvaru, kde se přímo nabízí pořídit si přitažlivý zimní snímek.

5 Beskydská perla

Člověk sem může vyrážet opakovaně, nebo tu strávit několik dní v kuse. A pokaždé bude narážet na nové a nové zážitky.

Rožnov pod Radhoštěm je branou k nejrůznějším zimním výletům do Beskyd. V případě dobrých sněhových podmínek se odtud dá vyrazit na lyže do některého z blízkých středisek. Trasy pro běžkování pak nabízí golfový areál přímo ve městě.

Rožnov však skýtá řadu jiných zajímavých atrakcí. Mimořádné kouzlo má samozřejmě zdejší skanzen. Ten navíc o předvánočním víkendu láká na živý betlém, na druhý svátek vánoční pak na Štěpánskou koledu.

Cílem pro lehčí výšlap, prakticky za každého počasí, může být Hradisko – zřícenina středověkého hradu, kam se lze dostat snadno po naučné stezce. A pokud je libo trochu odpočinku od sportovních aktivit, relaxaci přinese třeba prohlídka místních pivních lázní nebo návštěva unikátní výrobny dekorativních svíček Unipar.

6 S foťákem do kopců a lesů

Kdo si troufne na pořádný výšlap z Návojné na kopec Chmeľová, nebude litovat. Pro túru na Valašskokloboucku bude sice třeba vyhradit si celý den, ale odměnou budou nádherné scenérie s kopečky a horami a bezpočet míst, kde lze pořídit luxusní fotky.

Výchozím bodem je obec Návojná, kde si je možné prohlédnout nádhernou obecní dřevěnici. A pak už vyrazit do kopců k přírodní památce Šumlatová, odtud ke státní hranici a po červené trase až k cíli, kterým jsou skalnatá Vršatská bradlá.

Kaple Brezová pod vrcholem Chmeľová

Poslední úsek představuje stoupání na samotný vrch Chmeľová. Odměna je však sladká. Výhledy na zříceninu hradu Vršatec, Bílé Karpaty, ale i celé Pováží s Malou Fatrou v pozadí, jsou unikátní. Tady se vyplatí vzít si foťák.

Dobrým tipem pro občerstvení po cestě zpět je hotel Vršatec. Celá trasa má okolo 20 kilometrů a je možné, že při návratu se turisté pokochají západem slunce.

7 Velehradská panoramata

Známé poutní místo s nádhernou bazilikou je častým návštěvnickým cílem. Na přelomu roku však Velehrad získává specifický genius loci. A když člověk ví, kam se vydat v okolí, může si užít zajímavý a krásný výhled.

Doporučuje se především procházka od baziliky po Cyrilometodějské stezce k rozcestníku Nový dvůr a dále po nezpevněné stezce k Salašskému potoku a zpět kolem rybníku Rákoš zpět k Velehradu. Jde o pohodovou krátkou procházku s hezkými panoramaty. Trasu si lze navíc jakkoliv poupravit.

Kdo na Velehrad zavítá 26. prosince, může vidět Svatoštěpánský koncert Hradišťanu a Martina Chodúra přímo v bazilice. A zábava čeká na návštěvníky i v blízké vesničce Modrá s archeoskanzenem a expozicí Živá voda. Tam zase připravují na 28. prosince zábavný program s předsilvestrovskou oslavou mezi rybami.

8 Podhostýnská idyla

Další tip na výlet do přírody s krásnými výhledy patří mezi ty méně náročné a bez problémů jej zvládnou i děti. Cesta z Rajnochovic k rozhledně Kunovická Hůrka zabere tam i zpět zhruba dvě až tři hodiny.

Start je v obci Rajnochovice, kam se dá přicestovat autem, vlakem nebo autobusem. Může být trošku problém se zorientovat, proto je lepší si trasu k rozhledně zadat do navigace. Cestou si lidé mohou vychutnat malebnou krajinu Podhostýnska, stáda koní podél trasy, kostelík či odpočinkové místo se studánkou.

Samotná rozhledna je nevelká dřevěná stavba. Stačí opatrně zdolat několik schodů a odkryjí se výhledy na hřebeny Hostýnských vrchů, ale při dobré viditelnosti i Beskydy s Radhoštěm a Lysou horou.

Cesta se dá zvládnout i se sportovním kočárkem. Dobré jídlo a pití si lze dát přímo v Rajnochovicích nebo třeba v nedaleké Bystřici pod Hostýnem.

9 Betlém a hřebenovka

Slavný betlém v Horní Lidči je sice otevřený celoročně, ale ve vánočním období přece jen uchvátí víc než kdy jindy. I těm, co jsou betlémů už přesyceni, garantuje návštěva tohoto řezbářského skvostu něco nového. Jednoduše proto, že nic jiného není jinde k vidění.

Desítky postaviček, z nichž mnohé se hýbají, jsou zasazeny do obří scenérie mezi domky, kostely i hrady. Ty odpovídají skutečným památkám, které se v regionu nacházejí. Při plánování výletu je třeba vzít do úvahy, že technický skvost bude na Štědrý den, Silvestra i Nový rok zavřený.

Kdo si bude chtít návštěvu Lidče zpestřit pohybovou aktivitou, může vyrazit na okruh k Čertovým skalám, vypálené osadě Vařákovy paseky a zpět do Horní Lidče. Trasa je považována za nejkrásnější hřebenovku široko daleko. V případě dobrých sněhových podmínek ji lze projet i na běžkách.

10 Zimní hrad s opékáním špekáčků

Zatímco většina památek ve Zlínském kraji si dopřává návštěvnické volno, hrad Cimburk je otevřený každý den v roce. Zřícenina kdysi majestátní pevnosti na městečkem Koryčany je přes zimu přístupná denně od 10 do 17 hodin.

Motoristé mohou vyrazit z Koryčan směrem na Vřesovice a auta nechat na parkovišti U Křížku, pěší mají možnost dostat se na Cimburk několika cestami.

A co nahoře uvidí? Části středověké, v minulosti strategicky významné památky, na jejíž záchraně už dlouhé roky pracují dobrovolníci. Prohlídka hradního areálu je individuální se zapůjčeným papírovým průvodcem.

Na místě lze zakoupit drobné občerstvení a suvenýry, správci hradu rovněž umožňují opéci si s sebou přinesené špekáčky na místním ohništi.