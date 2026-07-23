Výbuch vodovodního potrubí v Kroměříži. Dva lidé jsou zranění

Rozsah zranění zatím není možné sdělit, uvedla pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
„Naše posádky jsou v tuto chvíli na místě události,“ doplnila.
Rozsah zranění zatím není možné sdělit, uvedla pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
„Naše posádky jsou v tuto chvíli na místě události,“ doplnila.
V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidovali krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, zajišťovali také nebezpečné stavy a čerpali vodu. Nejvíce...
Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v...
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Fotbalovou ligu opouští rekordman v počtu zápasů i její nejstarší hráč. Milan Petržela po třiadvaceti letech ukončil profesionální kariéru. „Proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i...
Likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně vyhlásil ve středu v 15 hodin velitel zásahu. Tím byla ukončena mimořádná opatření včetně doporučení obyvatelům v okolí...
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Šest dobrovolníků ze zahraničí uklízí v Holešově židovský hřbitov. Mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska tento týden pomáhají také s organizací festivalu židovské kultury. V Holešově byla...
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