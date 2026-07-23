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Výbuch vodovodního potrubí v Kroměříži. Dva lidé jsou zranění

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  13:32aktualizováno  13:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marek Podhora, MAFRA

Dva lidé jsou zraněni po výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži, který právě procházel opravou. V tuto chvíli je částečně uzavřena ulice Koperníkova a Gen. Svobody, napsala policie na síti X. Záchranáři jsou na místě.

Rozsah zranění zatím není možné sdělit, uvedla pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.

„Naše posádky jsou v tuto chvíli na místě události,“ doplnila.

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