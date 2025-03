Otec dostal deset let za pokus o vraždu syna vidlemi. Propíchly i plíci

Za pokus o vraždu syna na Vsetínsku uložil olomoucký krajský soud 59letému muži deset let vězení. Podle rozsudku jej nejméně dvakrát bodl vidlemi do hrudníku. Muž si trest odpyká ve věznici s...

Dva muže podezřelé ze série vloupání do rodinných domů ve více okresech převážně Olomouckého kraje zadrželi kriminalisté. Tito recidivisté od poloviny ledna do poloviny února na Olomoucku, Přerovsku,...

Když dva dělají totéž, nemusí to být stejné. Hokejisté Robe Vsetín i RI Okna Berani Zlín si už po dvou domácích zápasech vypracovali postupový mečbol do semifinále Maxa ligy, každý k němu ale dospěl...

Jen dva góly? Počítají se výhry a ty máme, zůstává zlínský Okál nad věcí

V play off, hlavně extraligovém, toho zažil za více než deset let hodně. Ale aby úvodní dva zápasy série šly do prodloužení, to si útočník Zdeněk Okál, který se v průběhu sezony vrátil z Komety Brno...