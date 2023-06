Venkovní areály zahajují koupací sezonu, kvůli energiím zdražují vstupné

Otevřít koupaliště se rozhodli už na konci května, ačkoli pár dní předtím ještě bylo chladno. Nakonec však sázka na včasné zahájení sezony na koupališti v Bystřici pod Hostýnem vyšla a lidé chodí. „Chceme využít každý den ze sezony,“ řekl tamější provozovatel Jakub Juračka.

Venkovní areály mají totiž na koupací sezonu pouze tři měsíce. Klíčové jsou sice prázdninové dny, ale povedený start bývá také důležitý. Horké počasí, které nebývá na začátku června pravidlem, motivovalo k otevření v minulém týdnu většinu bazénů ve větších městech.

Ve Zlíně tradičně jako první zahájili provoz ve venkovním bazénu v areálu městských lázní. Minulý týden se k němu přidalo koupaliště Panorama na Jižních Svazích.

„Důležité pro nás bylo, že jsme měli všechna koupaliště připravená dopředu. Start sezony pak hodně záleží na počasí,“ poznamenal Karel Havlíček, ředitel společnosti Steza, která zlínské bazény provozuje. „Nestačí, když je jeden den krásně, to se vždy může zkazit. Potřebujeme několik teplých dní,“ doplnil.

Poslední z velkých zlínských areálů, koupaliště Zelené, otevřou asi až v polovině června. Tedy v době, kdy už by mělo být teplotních výkyvů méně.

Akvapark v Uherském Hradišti drží stejné ceny

Návštěvníci koupališť v regionu se letos nemohou těšit na zásadní novinky, přesto budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Provozovatelé vysvětlují nárůst vstupného jako logický krok, ke kterému je dohnalo skokové zvýšení cen energií. Někde k němu došlo už v minulém roce, jinde až letos poté, co doběhly fixační smlouvy.

„Cena nákladů stoupla, to se muselo promítnout,“ konstatoval Havlíček. Ve Zlíně to tak znamená, že za vstup do areálů Panorama a Zelené zaplatí dospělí 130 korun, což je o 30 korun více než v předchozích letech.

„Jde o celodenní vstupné, nikoli hodinovou sazbu. Myslím, že v porovnání s jinými koupališti ve větších městech nejde o nic katastrofálního,“ míní šéf Stezy.

S cenami šli nahoru také na kroměřížské Bajdě. Tam dají dospělí za celodenní vstup 80 korun, což je o 30 korun více než loni. A zdražují se i odpolední vstupy či speciální cena za zapůjčení lehátek.

„Důvodem je zvýšení cen elektrické energie, plynu a vody i nárůst cen na ostatní materiál a služby,“ informoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Aby v Kroměříži udrželi zákazníky co nejdéle, chtějí jim nabídnout více mimokoupacích aktivit. Podobně uvažují v Rožnově pod Radhoštěm, kde chystali start sezony na začátku června, podobně jako třeba v Holešově či Uherském Hradišti.

Tam také jako jedni z mála nechávají ceny jako v loňském roce. „Je to součást naší strategie. Chceme návštěvníkům nabídnout ničím neomezený provoz za stejné vstupné,“ zmínil ředitel akvaparku Jiří Durďák.

Ve Vsetíně mají přísnější návštěvní řád

Se startem sezony naopak vyčkávají ve Vsetíně. Otevření areálu Pod Pecníkem mají v plánu až na sobotu 17. června. „Dříve jsme to plánovali hned na začátek měsíce, ale i když je venku teplo, voda bazénu je ještě chladnější a lidem by byla zima. V půlce června už podmínky budou optimální,“ zdůvodnil Ivo Kousal ze společnosti Vsetínská sportovní, která se o bazény ve městě stará.

Také tady zdražili celodenní vstupné o 20 korun. „Loni jsme to ještě nechali, i když provozní ceny za energii už byly vysoko, ale chtěli jsme nalákat lidi po koronaviru. Letos už jsme jít nahoru museli,“ dodal Kousal.

Ve Vsetíně od letoška umožňují bezhotovostní platbu, funguje také přísnější návštěvní řád. Ten umožňuje zakázat na celou sezonu vstup nepřizpůsobivým návštěvníkům, kteří se budou chovat nevhodně, s čímž byly velké problémy loni.

Kolem poloviny června chtějí otevřít městské koupaliště Otrokovice. V nedávno rekonstruovaném areálu se zvedne celodenní vstupné o dvacet korun. Loni sice zažili rekordně úspěšnou sezonu, ale i tak skončilo koupaliště kvůli vysokým nákladům na provoz ve ztrátě.

„Vzhledem k ekonomickému vývoji očekáváme, že letos bude provoz ještě finančně náročnější. Proto jsme museli přistoupit k navýšení cen vstupného, které aspoň trochu pomůže zlepšit finanční bilanci zařízení,“ řekla otrokovická starostka Hana Večerková.