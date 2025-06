Jiří Čunek v tom viděl hrozbu pro děti v podobě transgender ideologie, podle vedení školy i žáků šlo jen o legraci na konci školního roku. „Pan starosta a někteří rodiče to neunesli a bohužel akci zakázali. Přitom to byly jenom malé děti, které si chtěly udělat srandu ke konci školního roku,“ vysvětlila organizátorka happeningu Amálie Mikulová.

Na sobě měla sako a na tváři namalovaný knír. V rukou držela transparent s nápisem Sako ze mě kluka neudělá. „Když se mohou rodiče vyjádřit nesouhlasně k této akci, tak se chceme také vyjádřit,“ pověděla.

Čunek totiž při doporučení ředitelce argumentoval tím, že se na něho obraceli rodiče, jimž akce vadila. „Je to zbytečně vyhrocené, ale chápu rodiče dětí z prvních až třetích tříd, že měli strach,“ přiznala předsedkyně školního parlamentu základní školy Ohrada Iliana Černocká. „Chápu i naši školu, že ji to nenapadlo, protože nás také ne. Chtěli jsme si to pouze užít,“ potvrdila.

Protestující se sešli před městským úřadem kolem třetí hodiny odpoledne. Neměli projevy, spíše se bavili mezi sebou a s kolemjdoucími. Zněla také kytara a zpívaly se písně, například Anděl od Karla Kryla.

Před úřad pak přišel i starosta Čunek, který s některými lidmi diskutoval. „Jaké z toho budou mít děti pocity,“ ptal se ho Jan Klimeš, který s protestujícími sympatizoval. „Takové, že to budou muset doma komunikovat,“ odpověděl starosta. Načež si vyslechl argument o tom, že snaha a energie dětí vyšla do ztracena, i když dodržovaly pravidla. „Nemůžete zastupovat rodiče,“ reagoval Klimeš.

„Jsme zřizovatelem a zodpovídáme za důvěru rodičů ve školu. Nechci se dožít toho, že rodič přijde a řekne, že chce přehlásit dítě jinam,“ zmínil Čunek. „Obávám se, že touto cestou dochází k nedůvěře ve zřizovatele,“ zazněl protiargument.

„Pan Čunek si na tom udělal svoji volební kampaň. Byla to sranda. Opakovali jsme jako parlament, že je to dobrovolné a nemusí se to dělat,“ zmínila jedna z přítomných členek parlamentu. „Musela se udělat z malé věci velká záležitost, bylo to zbytečné,“ reagovala její kolegyně.

Jiří Čunek by ale letos neměl kandidovat. Na podzim jsou parlamentní volby, Čunek je už však starostou Vsetína a senátorem.