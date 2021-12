Lidé na Valašsku vybírali investice, zvolili si včelín a kuličkovou dráhu

Do druhého ročníku ankety Vsetín podle nás se zapojilo asi 3 200 lidí. „To je více než trojnásobek oproti loňskému roku. Tento počet nás potěšil a potvrdil, že si participativní rozpočet na Vsetíně našel své místo,“ řekl místostarosta Pavel Bartoň.

V hlasování vyhrál projekt „Tak jak to dnes vypadá u včel“, který počítá s vybudováním veřejně přístupného včelína v Arboretu Semetín. Obdržel téměř polovinu hlasů a město na něj pošle maximálně milion korun.

Pod čarou skončil například nápad na zřízení pamětního místa RAF letci, plukovníku Františku Vavřínkovi na Palackého ulici či zřízení workoutového hřiště Na Lapači.

Během listopadu ve městě dokončili stavbu hřiště s prvky pro osoby s těžkým postižením, které vzešlo z prvního ročníku ankety. Vznikne na vnitřním ostrůvku točny v ulici U Bečvy nedaleko splavu na Ohradě a jeho autorkou je Jitka Orságová.

Hřiště bude obsahovat různé houpačky včetně bezbariérových, trampolínu, lanovou pyramidu, věž se skluzavkou, pružinové houpadlo či naučné panely. Vyjde na 820 tisíc korun.

Valašské Meziříčí vyčlenilo dva miliony

Jasno už mají i ve Valašském Meziříčí, kde v premiérovém ročníku participativního rozpočtu Náš Valmez hlasovalo celkem 2 340 lidí.

Jednoznačným vítězem se stal projekt Vrtulí kuličkodráhy v okolí budovy Vrtule – světa her a poznání. Za oddíl TOM Zlaté šípy jej podal Ivo Skoček, který letos v srpnu tragicky zesnul.

„Byl to velký srdcař, patriot a člověk, jenž věnoval všechen svůj čas práci s dětmi a mládeží. O to více mě těší, že právě jeho projekt zvítězil a my jej budeme moci realizovat,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Město vyčlenilo celkem dva miliony korun a do konce června 2023 se dočkají i další nápady. Jsou jimi výstavba venkovního nezastřešeného tanečního parketu o velikosti nejméně 50 metrů čtverečních, rozšíření DiscGolfParku Kasárna či dětského hřiště v Podlesí a zpřístupnění lokality Obora.