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„Využili nás a Čunek si připisuje zásluhy.“ Obchoďák vyčítá městu ceny parkování

Petr Skácel
  14:05

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Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nový parkovací dům u vsetínského dopravního terminálu se stal předmětem sporu. Firma Valatrans, která vlastní nedalekou obchodní galerii Smetanova s velkým parkovištěm, hrozí radnici žalobou kvůli „dumpingové“ ceně, která se platí za stání v městském parkovacím domě u nádraží.

Nabízí přes 300 míst, funguje od letošního února a doplňuje dopravní terminál, který ve Vsetíně otevřeli na konci prázdnin. Nový parkovací dům vznikl jako součást rozsáhlé přestavby vlakového nádraží a dopravního terminálu.

Je určený především pro cestující, kteří přestupují na hromadnou dopravu, auto tady ale nechávají i lidé mířící do centra města. Hodina parkování stojí 20 korun a platí se jen první tři hodiny, maximum za den tak činí 60 korun.

Právě nastavenou cenu kritizuje vedení Smetanovy obchodní galerie Vsetín, která stojí jen o několik desítek metrů dál. U galerie je totiž podzemní parkoviště se 157 místy.

Bez naší aktivity by celá oprava nádraží nezačala a vadí mi, že si na tom pan starosta přisvojuje zásluhy.

Jaroslav Valapředseda představenstva společnosti Valatrans

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