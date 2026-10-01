Nabízí přes 300 míst, funguje od letošního února a doplňuje dopravní terminál, který ve Vsetíně otevřeli na konci prázdnin. Nový parkovací dům vznikl jako součást rozsáhlé přestavby vlakového nádraží a dopravního terminálu.
Je určený především pro cestující, kteří přestupují na hromadnou dopravu, auto tady ale nechávají i lidé mířící do centra města. Hodina parkování stojí 20 korun a platí se jen první tři hodiny, maximum za den tak činí 60 korun.
Právě nastavenou cenu kritizuje vedení Smetanovy obchodní galerie Vsetín, která stojí jen o několik desítek metrů dál. U galerie je totiž podzemní parkoviště se 157 místy.
Bez naší aktivity by celá oprava nádraží nezačala a vadí mi, že si na tom pan starosta přisvojuje zásluhy.