Kluci tu s hokejem začínali i kvůli němu, vzpomínají ve Vsetíně na Čechmánka

Někdo přidá svíčku, někdo se je krátce zastaví při cestě do útrob stadionu. Část lidí je viditelně dojatá. Je patrné, že Roman Čechmánek, který se zdejším klubem dokázal opakovaně vyhrávat tituly a posbíral řadu nejrůznějších ocenění, je pro místní legendou.

„Určitě, znali ho tu úplně všichni,“ souhlasí sedmatřicetiletý Michal, který slavného gólmana v mládí obdivoval. „Pamatuju si ho jako neprůstřelného medvěda. Pro nás Vsetíňáky to byl velikán, spousta kluků tu s hokejem začínala i díky němu,“ zamýšlí se muž, který se jako fanoušek s Čechmánkem setkal i osobně. „Působil mile, usměvavě, jako pohodář,“ zavzpomínal.

Lidé ve Vsetíně podle se podle něj zpovzdálí zajímali i o Čechmánkovy problémy s podnikáním po konci hráčské kariéry. „Těžko říct, co za tím bylo, určitě není první slavnou osobností, která se do takových potíží dostala. Je to moc velká škoda,“ zmínil fanoušek.

Svíčku na pietní místo přišla zapálit i skupina čtyř chlapců ve školním věku. „Měl jsem ho rád. Byl to brankář, který vyhrál mnoho medailí a chytal v NHL,“ říkal jeden z nich obdivně.

Ocenil především Čechmánkovu sportovní kariéru, nad příčinou náhlého úmrtí brankáře ve věku 52 let příliš spekulovat nechtěl. „Nevím, proč umřel. Jestli to souviselo se zdravím, nebo to bylo kvůli soukromému životu...“ krčil rameny.

Viditelně pohnutý stál před stadionem i Radim Tesařík, někdejší Čechmánkův spoluhráč a další známá postava vsetínského hokeje, který v klubu aktuálně pracuje jako sportovní manažer. „Roman byl pro mě jeden z nejlepších gólmanů v republice. Výborný kamarád a vítězný typ. V žádném zápase nechtěl prohrát,“ vyprávěl Tesařík.

„Pro nás ve Vsetíně je hrozné, co se stalo. Poslední dobou tu jezdíval skoro na každý zápas. Já tomu pořád nemůžu uvěřit,“ špitl.

Hokejový olympijský vítěz z Nagana zemřel neočekávaně v neděli. Přesné okolnosti jeho úmrtí dosud nejsou známé. Podle policie nemělo jít o cizí zavinění ani o sebevraždu.