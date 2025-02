Vsetín mění centrum. Za nádražím staví čtvrť spojenou s okolím podchodem

Vzniká zde nová čtvrť s obytnými domy, přibyly parkovací plochy či chodníky a celý prostor spojuje s centrem i nádražím podchod.

„Do celého prostoru v okolí nádraží jdou investice okolo čtyř miliard korun. A je to vidět,“ uvedl vsetínský starosta Jiří Čunek. „Bude to přívětivé pro obyvatele žijící v těchto lokalitách i lidi využívající hromadnou dopravu. Mění se nám tak tvář města.“

Stavební úpravy totiž zcela změnily mapu města. „Vznikla nová páteřní komunikace se dvěma mosty. Součástí jsou zpevněné plochy, chodníky, veřejné osvětlení i sadové úpravy,“ vyjmenoval Robert Plešek za zhotovitelskou společnost Porr.

V místě dříve fungovala pila, stálo zde více budov a byly tam nezpevněné plochy. „Celý prostor měl spíše industriální charakter, nyní se naprosto změnil a prohlédl,“ doplnil Plešek.

Vybudována byla také stovka parkovacích stání, která chce město zatím nechat zdarma. „V centru města se za parkování běžně platí. Tímto chceme ponechat možnost bezplatného parkování lidem, kteří na nádraží či dále do města zamíří podchodem,“ zmínil Čunek s tím, že parkoviště zůstane bez poplatku až do doby, než vznikne nové autobusové nádraží.

Nové byty i Alzheimer centrum

Do nově upravené části města se nyní lidé dostanou podchodem pod nádražím, který už funguje v celé délce. Zároveň je přivede na nádraží, do přilehlé nákupní galerie či dále do města.

„Samozřejmě kalkulujeme s tím, že jej budou využívat hokejoví fanoušci, kteří mohou přijet vlakem a během chvíle se pohodlně dostat na stadion,“ nastínil místostarosta Jiří Růžička.

A dá se očekávat, že v budoucnu bude provoz ještě mnohem větší. Společnost Delta totiž v zanádražním prostoru plánuje okolo 270 bytů.

„Aktuálně pracujeme na první etapě, která zahrnuje celkem stovku bytů v různých dispozicích. Součástí komplexu bude i nově postavené Alzheimer centrum,“ popsal správce majetku společnosti Karel Kocourek.

Aktuálně už tady stojí čtyři bytové domy, do prvního z nich už se začínají stěhovat nájemníci. Celkově by první etapa měla být hotová do konce roku 2026. „Jde o nájemní byty a zatím můžeme říct, že je o ně zájem,“ poznamenal Kocourek.

Nástup do vlaku i autobusu z jednoho místa

Vsetín současně pracuje na proměně prostoru z druhé strany vlakového nádraží. Ještě letos by měly být dokončené práce na Nádražní ulici, vznikne nová křižovatka a město uvede do provozu parkovací dům.

„Má 330 míst a je prakticky hotový. Jen k němu chybí příjezdové komunikace,“ poznamenal starosta Čunek.

Zároveň už se rýsuje nové autobusové nádraží. Bude uzpůsobeno tak, aby cestující nastupovali na vlaky i autobusy z jednoho místa. „Autobusy budou přijíždět k prvnímu nástupišti vlakového nádraží. Tam budou zastávky, kde lidé vystoupí a mohou přejít kousek do vlaku, nebo mohou jít podchodem do města,“ shrnul Čunek.

Finální podoba celého prostoru je naplánována do konce roku 2026, ale už letos by měla být většina hotová a přístupná.

Práce na zanádražním prostoru stály 70 milionů korun, kromě radnice je pomohl financovat i Zlínský kraj a zmíněná společnost Delta.