Kaple ve Vsetíně stojí v cestě novým pavilonům, asi půjde k zemi

Areál nemocnice je obklopen řekou Bečvou, několika komunikacemi a pilou. K modernizaci je proto nutné využít pouze současné prostory. Zlínský kraj coby zřizovatel Vsetínské nemocnice a investor plánovaných změn zde počítá se stavbou chirurgického pavilonu, zbořením několika budov, novostavbami a následným propojením všech oborů.

K akci za nejméně dvě miliardy korun, jež prozatím nemá pevný termín ani jasné finanční krytí, chce použít evropské fondy. Jak ale stavět tak, aby kaple zasvěcená sv. Růženě z Limy, ve které se dvakrát týdně konají bohoslužby, nemusela jít k zemi, to prozatím neví nikdo.

Podle ředitele nemocnice Martina Pavlicy se to navzdory opakované snaze dosud nepodařilo navrhnout žádnému z architektů. „Řešení nyní nově hledáme společně s farníky, Arcibiskupstvím olomouckým a také s hejtmanem Radimem Holišem,“ zestručnil s tím, že v nadcházejících dnech očekává několik intenzivních debat.

Plán investičního rozvoje prozatím počítá s prostory pro kapli v novém centrálním pavilonu nebo s výstavbou nové na jiném místě areálu. Se stržením nesouhlasí farnost ani 400 signatářů petice.

Hejtman Holiš v reakci na protesty uvedl, že chce otevřít debatu s veřejností. „Uvědomujeme si, že jde o citlivou záležitost, a s ohledem na to k věci také přistupujeme,“ pronesl Holiš.

Jednou z variant je šetrné rozebrání kaple a vytvoření její věrné repliky s maximálním využitím původních architektonických prvků a vnitřního vybavení. „Například vzácné vitráže by se nemusely nechat vyrábět znovu, mohly by se přenést a zabudovat do novostavby,“ přibližuje mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

S možností vzniku kaple přesně podle plánů z roku 1911, kdy ji nechal postavit někdejší vsetínský průmyslník Theodor Thonet, přišlo vedení nemocnice.

Na rekonstrukci se složili věřící

Děkan Římskokatolické farnosti Vsetín František Král se k návrhům staví zdrženlivě. „Zatím je přáním věřících a celé farnosti, aby se současná kaple dokázala v budoucnu zaintegrovat do modernizovaného areálu. Novostavba je pouze navrhovanou náhradní verzí, o níž se oficiálně se zlínským hejtmanstvím vůbec nejednalo,“ uvedl farář.

Vsetínská nemocnice věnuje podle ředitele Pavlicy duchovním službám nemocných velkou pozornost a v budoucnu na tom nehodlá nic měnit. V nemocnici pracují dva kaplani, zdravotníci spolupracují rovněž se zástupci několika církví a náboženských společenství.

Mluvčí arcibiskupství Gračka uvedl, že ať už se problém s kaplí vyřeší jakkoliv, práva a zájmy farníků ze strany pacientů nebo veřejnosti musí být nadále respektovány a zajištěny.

Pokud se varianta se stržením a postavením nové kaple prosadí, nároky na její vznik budou mimořádné. Architekt Hubert Fleischmann projektoval kapli v neorománském stylu.

Komunisté ji v roce 1956 změnili ve sklad civilní obrany. Do vlastnictví římskokatolické církve se vrátila znovu až po listopadu 1989. Po rekonstrukci, kterou zaplatili věřící, byla 16. prosince 1990 znovu posvěcena a otevřena. V současnosti je přístupná denně.