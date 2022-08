Kritická křižovatka ve Vsetíně se mění, řidiči už na ní nebudou riskovat

Křižovatka ve Vsetíně, na níž se odbočuje od Valašského Meziříčí do centra, je dlouhodobě nebezpečná, což potvrzují policejní statistiky. „Za posledních pět let se na ní stalo přes dvacet dopravních nehod,“ upozornil mluvčí vsetínské policie Petr Jaroš. „Více než polovina z nich skončila zraněním některých z účastníků,“ doplnil.

Tolik nehod už by se na této křižovatce stávat nemělo. Silničáři totiž tento týden zahájili její dostavbu, která potrvá téměř dva roky a zejména příští rok způsobí velké dopravní komplikace. Výsledek by ale měl být výrazně lepší, než je současný stav.

Stavební práce spočívají především v tom, že se na příjezdu do města (silnice I/69) od Zlína postaví okružní křižovatka, z níž bude po levé straně stoupat nová rampa, jež vyústí právě na estakádu (silnice I/57) vedoucí z Valašského Meziříčí na Valašskou Polanku.

Takže řidiči, kteří pojedou z Meziříčí do Zlína, už nebudou muset riskantně odbočovat vlevo, aby po stávající rampě sjeli na výpadovku z města. Pohodlně a bez nebezpečí odbočí doprava po nové cestě, jež povede na novou kruhovou křižovatku. Stejně tak motoristé, kteří pojedou od Zlína na Valašskou Polanku, využijí novou rampu, z níž ale odbočí doprava.

„Budou tady jenom odbočení doprava, nebude žádné křížení, žádné odbočení doleva,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „To je účel naší stavby, která bude stát více než 200 milionů korun. Chceme, aby byl provoz plynulejší a hlavně bezpečnější,“ dodal.

„Úpravu křižovatky samozřejmě vítáme, neboť by měla významně zvýšit bezpečnost provozu,“ podotkl Jaroš.

Změn bude ale víc. Když budou řidiči odbočovat ze stávající rampy do Valašského Meziříčí, usnadní jim to nový odbočovací pruh. Nebude tady už dopravní značka Stop.

Město čeká na opravu řadu let

„Opravu, na kterou čekáme mnoho let, rozhodně vítáme,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička. „Křižovatka je problematická i v tom, že se v dopravních špičkách ucpává auty. Nemluvě o mnoha nehodách, jež se tam stávají,“ zmínil.

Z nové okružní křižovatky na příjezdu od Zlína bude kromě rampy odbočovat na druhou stranu ještě jedna nová cesta, jež povede kolem zimního stadionu dál na záchytné parkoviště u vlakového nádraží. Vznikne tak i nový příjezd do Vsetína, což je další plus.

„V tomto případě jde o nedílnou součást probíhající rekonstrukce vlakového nádraží a přeměny jeho blízkého okolí,“ upřesnil Růžička. „To vše dohromady umožní i zklidnění nyní dopravně přetížené ulice Na Dolansku,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že se ve Vsetíně delší dobu upravuje okolí autobusového i vlakového nádraží, nebude dopravní situace nějakou dobu jednoduchá.

„Vsetín bude dva roky trpět všemi stavbami, pak to ale bude po dopravní stránce výrazně lepší než dnes,“ vzkázal nejen vsetínským motoristům Chudárek.

Sčítání dopravy ukázalo, že po cestě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím projelo v roce 2016 za den zhruba 13 tisíc aut, loni už to však bylo skoro 16 tisíc. To je nejmarkantnější nárůst v celém Zlínském kraji. A totéž platí i pro křižovatku, jejíž oprava právě začíná.

Největší komplikace začnou příští rok v dubnu

„Jsme si vědomi toho, že dopravní omezení způsobí zdržení řidičů. Se silničáři teď řešíme, aby byla co nejvíc vyladěná,“ poznamenal Růžička. Cestáři zahajují stavební práce tento týden, zatím ale provoz na cestách neomezí. Budou dělat především přeložky inženýrských sítí mimo ně.

Až na konci srpna, nebo na začátku září, budou muset provést přeložku rozvodu plynu pod budoucí okružní křižovatkou, kvůli čemuž se příjezdová cesta od Zlína zúží do jednoho pruhu a doprava na ní bude řízená kyvadlově semafory. „Omezení však potrvá jen několik dní, možná tři dny,“ odhadl Chudárek.

Další potíže, i když menší, nastanou letos na podzim na cestě z Valašského Meziříčí, kde se začne budovat odbočovací pruh na novou rampu a bude tady výjezd ze staveniště. Vzhledem k tomu, že silnice je široká, zůstanou zřejmě volné oba jízdní pruhy, jen bude snížená rychlost. To potrvá zhruba rok.

Letos se bude stavět také opěrná zeď pro novou rampu, jež bude ve svahu. Ani to ale dopravu neomezí. Největší komplikace nastanou při budování okružní křižovatky, s čímž silničáři začnou příští rok v dubnu. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a budou ji řídit semafory. Omezení potrvá téměř do konce stavební akce.

„Bude to mít velký dopad na lidi,“ upozornil Chudárek. „Vše by mělo být kompletně dokončeno v červenci 2024. Počítáme ale s tím, že se tudy bude dát jezdit už na jaře, nebo před koncem roku 2023. Pak by se dodělávaly věci mimo vozovku,“ uzavřel.