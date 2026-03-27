Návštěva se zvrtla. Muž si z baru přivedl domů mladíka, ten ho zbil a okradl

Petr Fojtík
  12:51
Přivést si domů neznámou návštěvu z baru se minulý týden nevyplatilo sedmatřicetiletému muži z Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Společníka z blízkého lokálu pozval k sobě do bytu, kde ze z něj vyklubal agresor. Ten hostitele napadl a způsobil mu poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.
ilustrační snímek

„Násilník muže několikrát udeřil. Důvodem byla snaha získat peníze popřípadě jiné cennosti, což se nakonec i podařilo, neboť si muž z bytu odnesl kromě finanční hotovosti i různou drobnou elektroniku,“ popsal tiskový mluvčí policie Petr Jaroš.

Majiteli bytu tím způsobil celkovou škodu za více než deset tisíc korun. „Úředně řečeno užil násilí proti jinému v úmyslu zmocnit se cizí věci,“ upřesnil Jaroš.

Napadený muž přepadení oznámil až po několika dnech, přesto se vsetínským kriminalistům povedlo rychle násilníka ztotožnit a vzápětí i vypátrat. Osmnáctiletý mladík se pod tíhou důkazů doznal a nyní je podezřelý ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

„Za to mu hrozí až několikaletý trest odnětí svobody,“ doplnil mluvčí policie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.