Okolí vsetínského nádraží se změnilo ve staveniště, pro lidi platí omezení

„Z Ohrady či Luhu se do centra i v opačném směru dostanou chodci po obchozí trase vedoucí přes silniční most u Kostka školy,“ informovala mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Jakmile práce skončí, město otevře bývalý železniční most, z nějž se chodci dostanou do centra města po nové trase vedoucí po provizorním chodníku zřízeném na levém břehu Vsetínské Bečvy.

„Bezpečný průchod mezi poliklinikou a nemocnicí bude obnoven až po dokončení okružní křižovatky a nových chodníků, což se předpokládá v závěru příštího roku,“ upřesnila Raszková.

Vsetín v přednádražním prostoru buduje kanalizace a dělá přeložky inženýrských sítí. Zároveň pracuje na narovnání nádražní ulice, které ustoupil jeden pás nástupišť přilehlého autobusového nádraží.

„Začala také výstavba okružní křižovatky před poliklinikou, přístupové komunikace do parkovacího domu a nového autobusového nádraží. Jedna jeho část vyroste mezi dopravním terminálem a nástupišti železniční stanice, což umožní cestujícím rychlý přestup mezi autobusy a vlaky,“ popsal vsetínský starosta Jiří Čunek.

„Druhá část nového autobusového nádraží bude situována v navazujícím prostoru mezi parkovacím domem a železnicí,“ doplnil s tím, že radní se zabývají možnostmi budoucího využití prostoru současného autobusového nádraží, které bude po vybudování toho nového zrušeno.

Nádražní ulice bude hotová v příštím roce

Město si kvůli tomu zadalo zpracování urbanisticko-architektonické studie. Celkově se počítá, že práce v přednádražním prostoru budou pokračovat v příštím a částečně i následujícím roce.

„Příští rok očekáváme zprovoznění Nádražní ulice včetně okružní křižovatky a příjezdu do parkovacího domu tak, aby mohl sloužit motoristům. To výrazně zlepší dopravní situaci v centru města,“ sdělil Čunek.

Podle něj tyto práce nebylo možné provádět ve stejnou dobu, kdy se budovalo nové vlakové nádraží. Technologicky by to totiž bylo velmi komplikované a staveniště by se rozprostřelo na ještě větší prostranství a mohlo by docházet ke kolizím zhotovitelů jednotlivých staveb.

„Stěží by se v tomto prostoru dal zajistit bezpečný pohyb cestujících využívajících veřejnou dopravu. Výrazně větší negativní dopad by to mělo i na celkovou organizaci dopravy ve městě,“ naznačil starosta.

Usilovně se pracuje i v zanádraží, kde soukromý investor staví téměř 250 bytů i nebytové prostory. Zároveň se tam připravuje silniční propojení z Lapače, dokončuje komunikace podél železniční trati a záchytné parkoviště u výstupu z nádražního podchodu.

„Tento výstup je ale ještě uzavřen. Důvodem je právě neukončená stavební činnost v zanádraží. Občané by tak z podchodu vycházeli do staveniště. Pokud půjde vše podle plánu, do konce letošního roku by mohly být městské stavební práce v zanádraží hotovy a na začátku roku příštího bychom chtěli komunikace zprovoznit a dosud uzavřený výstup z podchodu otevřít,“ zmínil Čunek.

Nové nádraží ve Vsetíně. (květen 2024)

Nové vlakové nádraží využívají lidé od letošního jara. V poslední době si místní na sociálních sítích stěžovali, že kvůli mezerám mezi hranou nástupišť a podlahou některých souprav jsou tu problémy s nastupováním a vystupováním do vlaku.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy však mají bezbariérová nástupiště standardní rozměry a jsou vytvořena tak, aby umožňovala nástup i vozíčkářů či maminek s kočárky i do moderních nízkopodlažních vlaků.

„Skutečná míra pohodlí při nastupování do konkrétního spoje ale také závisí na typu a konstrukci vlaků, které dopravci na dané trati aktuálně nasazují do provozu,“ doplnil Gavenda.

3. května 2024