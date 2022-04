Každá stará budova dobrá. V domech určených k demolici trénují hasiči

Zčernalá omítka kolem oken ukazuje, že hořet začalo v přízemí a plameny šlehaly až do patra. Hasiči ze stanic ve Vsetíně a Valašském Meziříčí zrovna instalují podpěry, aby zajistili statiku budovy.

Nespěchají, naopak diskutují o každém kroku a hledají správné úhly. Zachraňovat totiž není co. Už před požárem byl dům určen k demolici kvůli přestavbě vsetínského vlakového nádraží a kolejiště, které k němu vede.

„Jakákoliv taková budova, kterou dostaneme k dispozici, je pro nás dobrá, protože se v ní dá cvičit zásah v reálném prostředí,“ vysvětlil velitel čety z požární stanice Valašské Meziříčí Aleš Kocián.

Cvičení, které se ve Vsetíně konalo v minulých týdnech, bylo rozdělené na dvě části. Během první hasiči uvnitř budovy založili požár a potom se k němu prořezali skrz stěnu vysokotlakým zařízením Cobra, aby mohli hasit. I když se popis vejde do jedné věty, reálně jsou za ním hodiny práce.

Cobra se dokáže prořezat přes jakýkoliv materiál. Díky tomu se hasiči dostanou i do nepřístupných míst.

„Představte si zakouřený prostor, do kterého se nemůžete dostat přes žádný otvor. Je jedno, jestli je zeď z cihel, nebo třeba oceli, zařízení vyřeže otvor a následně hned hasí,“ vysvětlil Kocián.

Krajští hasiči učili během cvičení pracovat s Cobrou i kolegy z Hasičské záchranné služby Správy železnic.

V dalších dnech se k budově vrátili. Tentokrát šlo o cvičení, při kterém se používá stabilizační systém. Soubor kovových podpěr, spojek a dalších dílů umožní velmi rychle podepřít část budovy, ve které mohou být lidé nebo ji třeba potřebuje prozkoumat vyšetřovatel.

Statiku umí zajistit za pár minut

„Celý systém je uskladněný ve speciálním kontejneru, my s ním přijedeme na místo a budovu stabilizujeme,“ popisuje instruktor stabilizace budov Pavel Vavruša ze stanice Zlín. „Vzápětí se kovové díly nahrazují dřevěnými trámy a systém je znovu připravený k použití jinde,“ doplňuje.

Práce se dřevem trvá déle, musí se měřit a řezat na daný rozměr. Kovové stojky se dají prodloužit během okamžiku.

„Když se to umí, je práce skutečně rychlá a jde o to, aby s tím umělo pracovat co nejvíce hasičů,“ vysvětluje Vavruša a zároveň nastavuje správný úhel, pod kterým má podpěra vést ke stěně.

Zatímco jedna skupina zajišťuje nosnou zeď, druhá už mění kovové výztuže v oknech za dřevěné. A uvnitř vyrábějí podpěru stropu, který je v jednom místě probořený a hrozí zřícením. Kdyby byli v objektu zavalení lidé, vytvořili by hasiči bezpečný prostor, kterým se k nim dostanou.

Výbuchy plynu jsou čím dál častější

Kontejner s podpěrami není nezbytný u každého zásahu, počet výjezdů ale postupně roste.

„Samotný požár obvykle statiku nenaruší, ale stále častěji se setkáváme třeba s výbuchy plynu,“ vypráví Vavruša.

A připomíná tragickou událost v Koryčanech z loňského podzimu, kde při výbuchu plynu v rekonstruovaném domě zahynuli dva dobrovolní hasiči. Z objektu zůstala jen hromada sutin, výbuch ale poškodil statiku sousedního domu.

Další příčinou bývají dopravní nehody. Třeba když nedávno narazila naložená avie do rodinného domu v Březnici a projela až dovnitř. V zimě roku 2018 zase sklouzl autobus v Haluzicích ze zledovatělé silnice a zbořil celý roh rodinného domu.

Kovové systémy pro stabilizaci budov mají i další stanice, jsou ale od jiného výrobce než ten, který je ve Zlíně. Na místě zásahu mohou být hasiči odkázáni na kterýkoliv z nich a nemohou si dovolit dlouze přemýšlet, jak asi funguje. Právě k tomu cvičení slouží.