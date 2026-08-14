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Moc asfaltu, chybí zeleň, prostor je rozpálený. Lidé kritizují nové nádraží ve Vsetíně

Petr Skácel
  12:11
Dopravní terminál na autobusovém nádraží ve Vsetíně. (červenec 2026)

Dopravní terminál na autobusovém nádraží ve Vsetíně. (červenec 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Rekonstrukce ulice Nádražní ve Vsetíně. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulice Nádražní ve Vsetíně. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulice Nádražní ve Vsetíně. (červenec 2026)
Dopravní terminál na autobusovém nádraží ve Vsetíně. (červenec 2026)
5 fotografií
Práce na novém dopravním terminálu ve Vsetíně finišují. Otevře se poslední srpnovou neděli společně s opravenou přilehlou Nádražní ulicí. Po pěti letech stavebních prací a dopravních omezení se tak lidé ve Vsetíně konečně dočkají. Zaznívá však i kritika, podle níž se prostor přehřívá.

Terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Celková investice včetně prostorů kolem nádraží a dopravní infrastruktury vyšla na skoro čtyři miliardy korun.

„Jde o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v novodobé historii města. Výsledkem je moderní dopravní uzel, který zásadně zlepší komfort cestujících i plynulost dopravy,“ uvedl vsetínský starosta Jiří Čunek.

Příliš zpevněných ploch

Nové autobusové nádraží se dokončuje v létě, kdy Česko čelí vlně veder. A někteří obyvatelé Vsetína kritizují, že na stavbě je příliš velká plocha „tvrdých“ povrchů, především asfaltu, a chybí zeleň.

„V některý jiných městech, například v Hradci Králové nebo na Zvonařce v Brně, je přitom zeleň přirozenou součástí nových a velkých dopravních terminálů,“ řekla iDNES.cz Andrea Chrobáková Lněničková ze sdružení Vlídný Vsetín.

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„Pro vedení města je tato investice zdrojem trvalé pochvaly, zdůrazňuje se, že je velká a že stojí čtyři miliardy. Když už je ale investice tak velká, měl by vzniknout moderní terminál připravený na klimatické změny. Místo toho se vycházelo ze zastaralého projektu z roku 2010,“ konstatovala.

Se svými kolegy měřili na začátku tohoto týdne teploty na různých místech v celém městě. „Bylo pod mrakem, slunce zalézalo a teploty ani nedosahovaly třiceti stupňů. Ve 12 hodin jsme ale na novém autobusovém nádraží naměřili na slunci 41 stupňů Celsia. Asfalt navíc teplo absorbuje a ještě v 17 hodin tam bylo 42 stupňů,“ sdělila Chrobáková Lněničková, která kritizuje rovněž nízký počet vysázené zeleně.

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„Jsou tam jen tyčky bez koruny, aby se prostor esteticky zaplnil. Není tam funkční ani pobytová zeleň, která by vytvářela stín. Výsledkem tak bude rozpálená plocha,“ dodala.

„Dopravní terminál, koleje a parkoviště na Deltě tvoří parádní tepelný ostrov přímo uprostřed města. No, máme se na co těšit,“ napsala na sociální síti Krystyna Bernatská. I další lidé si stěžují, že ve Vsetíně je příliš velkých betonových staveb a na nádraží chybí stromy či keře.

Zeleň postupně horko zmírní, tvrdí radnice

Podle radnice se zde zeleň sází a bude se v tom pokračovat. Celkem tady přibude 64 listnatých stromů, 1 135 keřů a 1 410 květin a dalších travin. Dopravní terminál i parkovací dům navíc mají zelené střechy, které podle města přispívají ke zlepšení mikroklimatu v lokalitě.

„Zejména tím, že zadržují dešťovou vodu, ochlazují své okolí a pomáhají zmírňovat dopady vysokých teplot v letních měsících. Na parkovacím domě jsou vysazeny také popínavé rostliny. Součástí stavby přednádraží jsou rovněž tři zasakovací boxy, které slouží k zadržování a vsakování dešťové vody v území,“ řekla vsetínská mluvčí Jana Raszková.

Dopravní terminál na autobusovém nádraží ve Vsetíně. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulice Nádražní ve Vsetíně. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulice Nádražní ve Vsetíně. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulice Nádražní ve Vsetíně. (červenec 2026)
5 fotografií

Velikost zpevněných betonových a asfaltových ploch v lokalitě podle radnice vychází z požadavků na zajištění dopravní obslužnosti a fungování celého přednádražního prostoru.

„Až se nově vysazená zeleň více rozroste, bude výsledná podoba prostoru nejen zelenější a příjemnější, ale zároveň pomůže zmírnit efekt rozpálených zpevněných ploch v letních vedrech a výrazně omezí dojem převahy betonu,“ poznamenala Raszková.

Nové linky MHD

Na nádraží bude sedm stanovišť pro spoje příměstské dopravy a odstavná stání pro autobusy. MHD bude nově zastavovat přímo v Nádražní ulici a na autobusové nádraží zajíždět nebude. Změní se proto i její koncept.

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Vzniknou nové linky, některé stávající změní trasu nebo číslo a v Nádražní ulici a v ulici Na Deltě budou nové zastávky. Zastávka Sychrov se pak přesune na hlavní silnici před sídliště. Ceny MHD zůstanou stejné.

Novinkou bude zavedení zastávek na znamení, které se již osvědčily v příměstských spojích. Součástí změn je také ukončení provozu čekárny ve věžovém domě ke 30. srpnu. Cestující budou nově využívat čekárnu v dopravním terminálu.

3. května 2024

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