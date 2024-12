Vsetín postaví novou lávku přes Bečvu za 70 milionů. Cenu kritizuje opozice

Právě nad vysokou částkou za stavbu se pozastavil opoziční zastupitel Tomáš Pifka (STAN) během jednání zastupitelstva o rozpočtu pro rok 2025.

„Opravdu přemýšlím, jestli jsem na tom špatně já, nebo ostatní zastupitelé, že si nekladou otázku, jak může lávka pro pěší, která má v šířce Bečvy 35 metrů a mezi dvěma hrázemi 55 metrů, stát 70 milionů. Tomu opravdu nerozumím,“ řekl Pifka.

Také starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) uznal, že odhadované náklady jsou pro vedení města překvapením. Podle něj ale půjdou výrazně dolů díky soutěži na dodavatele. „Dneska prostě cena taková je. A jde o to, zda pro nás lávka je, nebo není prioritou,“ uvedl s tím, že obyvatelé její výstavbu chtějí.

Když si město před čtyřmi lety nechalo udělat propočet od projekční kanceláře, nový most s ocelovou konstrukcí by podle tehdejších odhadů stál 56 milionů korun. „Zásadní část ceny tvoří náběhy, které z každé strany vyšly na deset milionů korun,“ popsal místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

„Dnes se navíc náběhy musí stavět podle nových povodňových pravidel Povodí Moravy a s lávkou musíme jít mimo koryto řeky. Takže konstrukce bude úplně jiná. Vybrali jsme a projektujeme nadčasovou a pěknou lávku,“ dodal Růžička.

Na místě lávka stála už dříve, kvůli špatnému technickému stavu ji ale radnice nechala zbourat. Součástí nové bude i cyklostezka, na niž Vsetín žádá o dotaci ve výši 50 procent nákladů.

Začátkem prosince město dokončilo rekonstrukci jiné lávky přes Vsetínskou Bečvu za 9,1 milionu korun. U ní se radnice do výstavby nepustila. „Kdybychom to stavěli, tak by stálo asi třikrát víc. Navíc je to krásný prvorepublikový most, které se dnes už skoro nevidí, a kde je mají, tam je ochraňují jako památku,“ podotkl Čunek.

Lávku využívají chodci či cyklisté ze sídliště Trávníky, z ulice 4. května a z Hrbové. „Díky jejímu zprovoznění nemusí chodit delší cestu přes lávku v Lázkách nebo most v centru,“ poznamenal Růžička.

Starou lávku u průmyslové školy ve Vsetíně zbourali loni: