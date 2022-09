Opravovanou lávku ve Vsetíně možná strhnou, problémy s mosty jsou i jinde

V květnu zahájenou rekonstrukci vsetínské lávky za zhruba 20 milionů korun nedávno zastavilo několik skrytých vad, které si vyžádaly okamžité zastavení prací a zákaz vstupu.

„Rozhodnutí o dalším osudu frekventovaného mostu nad Vsetínskou Bečvou má padnout brzy, netrpělivě čekáme na výsledky,“ konstatoval starosta Jiří Růžička.

Bylo to velké překvapení, když firma provádějící opravy obestavěla most lešením. Projektant po prvním obnažení mostu zjistil, že konstrukce je poškozená mnohem víc, než ukazovaly všechny kontroly. Statici po následné detailní obhlídce předložili stavařům a vedení města šokující zprávu.

„Objevily se skryté vady, které nikdo nemohl před obnažením konstrukce předpokládat, protože most nevykazoval žádné vnější známky problému,“ přiblížil Růžička.

Zajištění dalšího nezávislého posudku bylo nutné. Podle projektanta Martina Mynaříka, jenž zprávu z diagnostiky vypracoval, vykazuje lávka z roku 1970 fatální chyby a zjištěné závady vůbec neodpovídají dochované projektové dokumentaci.

„Třeba nosná konstrukce nemá vůbec žádnou izolaci proti vodě a většina hlavních nosných lan v konstrukci je už zcela zkorodovaná a nevykazuje žádné přepětí,“ popisuje Mynařík. „Sondy rovněž odhalily nulové zainjektování kanálků a také nedostatečnou vrstvu betonu kryjící nosnou část.“

Radnice vydala okamžitý zákaz vstupu na staveniště a vyzvala obyvatele, aby využívali náhradní trasu přes lávku v Panské zahradě nebo lávku přes Jasenický potok v ulici U Koupaliště. Variantou je také využití chodníku kolem školy Kostka od křižovatky U Růžičků. Dodržování zákazu vstupu průběžně kontrolují strážníci.

Potíže mají i v Rožnově pod Radhoštěm

Vsetínský případ není ojedinělý, potíže se dvěma konstrukcemi mají rovněž v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm. V prvním případě jde o lávku pro pěší u městského muzea. Nedávno se před ní objevilo upozornění, že současně může na zhruba padesát metrů dlouhou konstrukci vstoupit jen pět lidí.

„Technický stav lávky nad Bečvou je špatný, ale ne havarijní,“ ujišťuje mluvčí Rožnova Petra Graclíková. Na druhém mostě v rožnovské části Bučiska, jenž kombinuje automobilovou dopravu s prostorem vyhrazeným pro chodce, platí provoz bez omezení.

„Tady se po obnově, která je dlouhodobě v plánu, zlepší kromě celkového stavu i průjezdnost,“ doplnila Graclíková. Město zatím termíny pro obnovu obou problémových konstrukcí hledá. „Opravovat se začne určitě někdy v příštím roce, ale časový odhad zatím není,“ potvrdila mluvčí.

V dalších městech regionu nemají s podobnými konstrukcemi problémy, a to i přesto, že většina z nich je v provozu i několik desítek let. V krajském Zlíně je sice v plánu stržení rušného mostu v části Příluky, zde ale jde o předem připravenou akci.

„Stará mostovka ustoupí zbrusu nové v rámci výstavby přivaděče, který se tady dlouhodobě chystá,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy zlínského magistrátu David Neulinger.

Současný most nahradí nová stavba konstruovaná na desítky let enormní zátěže. „Uvažovali jsme o rekonstrukci, ale nakonec jsme usoudili, že zcela nový most bude po všech stránkách výhodnější,“ poznamenal.

Zásadní opravy se chystají v příštím roce rovněž ve Valašském Meziříčí. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zde plánuje rekonstrukci mostu nad Bečvou, jenž je součástí hlavního průtahu městem. V režii ŘSD se za rok uskuteční i rekonstrukce Moravního mostu v Uherském Hradišti. V tomto případě půjde o společnou investici s tamní radnicí.

„Součástí úpravy mostu přes řeku Moravu v lokalitě Rybárny bude i rozšíření vozovky,“ upřesnil mluvčí Hradiště Jan Pášma.