Silničáři aktuálně položili asfalt na rampu, z níž se vyjíždí od kruhové křižovatky na příjezdu od Zlína na obchvat města.
„Zbývají už jen dokončovací práce, jako například nástřik vodorovného dopravního značení, montáž svodidel. Dokončujeme krajnice a dopravní značky,“ přiblížila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.
Kolem rampy jsou vysoké opěrné zdi, protože zdejší zemina je nestabilní. Kvůli tomu se práce prodloužily o více než rok, původně měly skončit loni v červnu. Silničáři museli zeď i cestu bezpečně usadit, aby neujížděly.
|
Svah pod silniční rampou je v pohybu, stavba nové křižovatky se zpozdí
„Problém s nestabilním geologickým podložím není neobvyklý. Aktuálně tyto problémy souvisí i se změnou klimatu, přívalovými dešti a obdobími sucha, kdy geologický průzkum nemusí zcela odpovídat realitě,“ nastínila Trubelíková.
„Na druhou stranu stavba rampy Mostecká byla velmi specifická a složitá vzhledem k zajištění extrémně vysoké opěrné zdi ve svahu Žamboška a v jeho postupném odtěžování,“ upřesnila.
Jednodušší průjezd pro řidiče
Když se potíže se založením opěrné stěny objevily, nestačilo jen změnit stavební řešení. Musel se také upravit projekt, což zabralo více času. Trubelíková zmínila, že problém s nestabilním podložím mělo ŘSD nedávno také při výstavbě dálnice D55 mezi Starým Městem a Bzencem.
Nově upravená křižovatka na obchvatu Vsetína by měla být výrazně bezpečnější. Auta už budou moci při výjezdu na obchvat nebo sjíždění z něho odbočovat pouze doprava, takže se nebudou křížit. Právě při křížení jejich tras zde docházelo k většímu množství i vážných dopravních nehod.
|
Oprava okružní křižovatky končí, dopravní komplikace ve Vsetíně pokračují
Úpravy křižovatky stály kolem 220 milionů korun bez DPH. Cestáři počítají s tím, že rampu, jež je poslední etapou prací, pro řidiče otevřou během první poloviny září. Kvůli úpravám průběžně omezovali v místě dopravní provoz, což také skončí.
„Zlepší se dopravní situace, průjezdnost Vsetínem a především bezpečnost. Ne nadarmo se této křižovatce říkalo křižovatka smrti. Těšíme se na to, až to tak nebude,“ poznamenal starosta města Jiří Čunek.
Ve Vsetíně řidiče dočasně omezuje také výstavba nového autobusového nádraží a prostoru před ním. Tyto práce mají být hotové do konce letošního roku.