Úleva. Lidé ve Vsetíně se díky nové křižovatce dostanou snadněji do nemocnice

  12:45
Nová okružní křižovatka před vsetínskou poliklinikou a komunikace vedoucí z ní na Smetanovu je v provozu od pondělí. Výrazně se tím usnadní přístup do areálu nemocnice.
Ve Vsetíně otevřeli 15. prosince novou okružní křižovatku před poliklinikou a komunikaci vedoucí z ní na Smetanovu ulici. (prosinec 2025) | foto: Město Vsetín

„Poslední roky jsou pro motoristy i chodce při pohybu v centru města náročné. Rozsáhlá dopravní omezení související nejprve s přestavbou železniční stanice a poté s navazujícími investičními aktivitami v zanádraží i přednádraží musíme vstřebávat již téměř čtyři roky,“ připomněl starosta Jiří Čunek.

Vsetínská radnice buduje spolu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje novou dopravní infrastrukturu před železniční stanicí a parkovacím domem.

Vsetín mění centrum. Za nádražím staví čtvrť spojenou s okolím podchodem

Jde o narovnání Nádražní ulice a stavbu autobusového nádraží vedle vlakového nádraží a okružní křižovatku před poliklinikou včetně jejího propojení s parkovacím domem. Část posunuté Nádražní ulice je již otevřená a slouží pro příjezd do nemocnice.

Stavební práce nyní finišují v místě vznikající okružní křižovatky před poliklinikou.

„Spolu se zprovozněním křižovatky se motoristům otevřelo také propojení okružní křižovatky se Smetanovou ulicí a je tudy opět možné jezdit do areálu Vsetínské nemocnice,“ podotkl Čunek. Objízdná trasa kolem Smetanovy obchodní galerie skončila a šoférům se díky tomu výrazně uleví.

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Práce budou pokračovat v Nádražní ulici mezi obchodní galerií a dopravním terminálem. „Rozsah stavebních prací se zde oproti plánu rozšířil, a to spolu se souvisejícími technologickými postupy znamená, že tuto část Nádražní ulice bude možné zprovoznit až v příštím roce,“ uvedl starosta.

Během něj bude dobudované také autobusové nádraží a přístupové cesty z okružní křižovatky u polikliniky do parkovacího domu, který nabídne 330 míst. U okružní křižovatky se doteď jezdilo kyvadlově a provoz řídily semafory.

5. února 2025
